Křetínský do Plzně? Boss Sparty má prý zájem o šokující obchod

Tohle by asi málokdo čekal. Jeden z nejbohatších Čechů a šéf pražské Sparty chce prý majetkově vstoupit do klubu, který je jedním z největších rivalů Letenských, do Viktorie Plzeň. Boss západočeského klubu Adolf Šádek shání strategického partnera, který by klub převzal. S touto informací přišla CNN Prima News.

„V souvislosti s Plzní se mluvilo o podnikateli, mecenáši a plzeňském patriotovi ze slavné generace pivovarníků Ivanu Hlaváčkovi. Do hry podle všeho vstoupil Daniel Křetínský. Chce mít vliv na chod obou klubů z nejužší špičky české ligy, konstatuje se na webu CNN Prima News.

Šéf Sparty Praha Daniel Křetínský.

twitter:@ForbesCesko, Twitter

Křetínský nefiguruje pouze jako boss Sparty, ale má řadu jiných aktivit. V roce 2021 byl podle časopisu Forbes třetím nejbohatším Čechem. Podniká v energetice, médiích, velkoobchodních sítích nebo třeba v sektoru e-commerce.

I kdyby do plzeňského klubu vstoupil, nebylo by to až tak jednoduché. Oficiálně by nemohl mít pravomoc v obou klubech, tento střet zájmů nedovolují ani stanovy LFA (Ligové fotbalové asociace), ale ani UEFA, která by tak nepustila do stejné pohárové soutěže kluby, vlastněné jedním člověkem.

Nikdo z oslovených situaci kolem případného obchodu Křetínského nechtěl komentovat. Plzeňský mluvčí Václav Hanzlík ani Daniel Častvaj, mluvčí holdingu EPH, který patří podnikateli také.

O něco sdílnější byl pak Ondřej Kasík, tiskový mluvčí klubu z Letné. „Tato zpráva kolem mě neprošla. Je to spíše otázka na pana Křetínského a jeho holding EPH," reagoval Kasík na otázku.