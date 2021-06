Obránce Sladký přestoupil z Olomouce do Českých Budějovic

Fotbalové České Budějovice posílil obránce Martin Sladký. Do Dynama přestoupil z Olomouce a s novým zaměstnavatelem podepsal tříletou smlouvu. „Dá se říci, že kruh se uzavírá, vracím se zpět na jih Čech. Moc se na to těším a věřím, že budeme v lize úspěšní," říká rodák z Domažlic na internetových stránkách Dynama.

Devětadvacetiletý Sladký přišel do Olomouce před pěti lety z Táborska, v minulé sezoně za Hanáky odehrál 20 ligových zápasů. "Posledních pět let v Olomouci bylo skvělých. Na Sigmu budu vždy rád vzpomínat, prožil jsem tam krásné období. Pocházím ale z Domažlic, takže jsem téměř Jihočech. Dá se říci, že se vracím domů," uvedl krajní bek.

Plzeňský odchovanec má v nejvyšší soutěži celkem na kontě 92 utkání, čtyři góly a pět asistencí. Aktuálně doléčuje zraněný kotník a nemůže se ještě naplno zapojit do přípravy. "Bohužel jsem se zranil v posledním zápase loňské sezony. Měl jsem natržené vazy v kotníku a dokonce jsem musel mít sádru a ortézu. Teď se ale do toho již pomalu dostávám a začínám trénovat. Nechceme ale nic uspěchat a myslíme hlavně na to, abych byl připravený nastoupit ještě během léta," přiblížil Sladký.

Do Dynama se těšil, v nejvyšší soutěži jej vnímal jako nepříjemného soupeře, proti kterému se těžko hraje. "Pod Davidem Horejšem se tým snaží dlouhodobě hrát kombinační fotbal, což v dnešní době už není úplně běžné. Ten styl hry Dynama mě vždycky bavil a právě to je také jedním z důvodů, proč jsem se rozhodl do Českých Budějovic jít. Udělám vše pro to, aby se Dynamo i pro další roky stalo důstojným účastníkem první ligy a aby všichni věděli, že do nejvyšší soutěže patří," doplnil.