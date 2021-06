Posila ze Sparty potvrzena, Baník vítá svého odchovance. Letenští zásobili i Liberec

Stoper už s Baníkem zahájil přípravu, ale až v úterý kluby formálně jeho transfer dotáhly.

„Jsem rád, že se podařilo celou věc uzavřít, a je namístě poděkovat Spartě za vstřícný přístup," kvituje Alois Grussmann, sportovní ředitel ostravského klubu. „David do Baníku chtěl, zná to tady, o to to bylo snazší," dodává.

🆕 Dohoda je stvrzena, David Lischka se vrací do Baníku na roční hostování s opcí. Vítej doma, Lišáku!



▶️ https://t.co/GBz1Dpf3IZ pic.twitter.com/tL6VnTHZMA — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) June 29, 2021

Lischka už odehrál přípravný zápas v Kroměříži. „I když to bylo utkání proti třetiligovému soupeři, svou kvalitu v něm David ukázal a já věřím, že ji prokáže i v prvoligových zápasech," poukazuje Grussmann.

Talent roku David Lischka je po operaci srdce a věří v návrat na hřiště

FAČR, sport.cz

Rodák z Ludgeřovic v Baníku prošel mládežnické kategorie a ještě v dorosteneckém věku pak přes Hlučín přestoupil do Jablonce, odkud se pak vrátil na půlroční hostování v druholigové sezoně Baníku. I s MOL Cupem si tehdy v ostravském dresu připsal pět startů a jeden vstřelený gól.

V uplynulé sezoně za Spartu odehrál pět ligových utkání, pod koučem Pavlem Vrbou se ale na hřiště na jaře už nedostal. V nejvyšší soutěži za Letenské, Jablonec a Karvinou dohromady odehrál 59 zápasů a vstřelil čtyři branky.

Havelka je v Liberci

Záložník Filip Havelka pak bude v následující sezoně hostovat ve Slovanu Liberec, s kterým už se připravuje. Třiadvacetiletý odchovanec Sparty získá na severu Čech větší prostor pravidelně nastupovat v nejvyšší soutěži. Sparta bude mít možnost si ho stáhnout po podzimní části.

Hostování @Filip_Havelka bylo definitivně dotaženo.

„Vracím se hrozně rád. Od doby, co jsem odešel, jsem Slovan pořád sledoval,“ říká staronová posila #FCSL. https://t.co/T2fpHupdF5 pic.twitter.com/gOJItZfWJd — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) June 29, 2021

Kotlinu pod Ještědem dobře zná, ve Slovanu působil během sezony 2017/18. „Vracím se hrozně rád. Od doby, co jsem odešel, jsem Slovan pořád sledoval," říká na klubovém webu.

„Jde o univerzálního středopolaře, který umí jak ofenzivní, tak defenzivní činnost. Filip je hráč s ligovými zkušenostmi a může být okamžitým přínosem pro tým. Věříme, že víme, co od sebe očekávat a že si to sedne," kvituje trenér Pavel Hoftych, který s novou posilou spolupracoval už v mládežnické reprezentaci do osmnácti let.