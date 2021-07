Mladá Boleslav posiluje brankářský post. Preisler se na Julisku nevrátí

Šestadvacetiletý gólman je brněnským rodákem, jehož provází pověst dosud nenaplněného talentu. Prorazit teď zkusí ve městě automobilů.

„Z realizovaného přestupu jsem nadšený, stejně tak i z podmínek a zázemí klubu. Moc se mně tady líbí hráčská kabina, regenerace, posilovna a množství hřišť se super trávníky," prohlásil urostlý brankář, který vytvoří tandem s ostříleným brankářem Šedou. „Je starší a zkušenější, má odchytaných spousty zápasů, takže se od něho můžu něco naučit, a bude jenom na mně, jak se o pozici v mužstvu poperu," líčí Halouska, který za Blansko odchytal 27 zápasů a pětkrát udržel čisté konto.

V Mladé Boleslavi bude nadále působit i levonohý obránce Dominik Preisler, jehož půlroční hostování z druholigové Dukly s opcí se změnilo v přestup. „Stalo se to nejlepší, co se pro mě mohlo stát, do pražské Dukly jsem se vracet nechtěl, všechno tam funguje trochu jinak, v Boleslavi jsou podmínky mnohem profesionálnější," vykládá levonohý obránce, jenž se ve středočeském klubu prosadil do základní sestavy a podepsal s ním dvouletý kontrakt.

Obránce Mladé Boleslavi Dominik Preisler (vlevo) v souboji s Tomášem Čelůstkou z Pardubic.

„Upřímně říkám, že jsem ani nečekal, že toho v jarní sezoně jako hostující hráč tolik odehraju. Jsem proto nadšený, že mé hostování vyvrcholilo přestupem. Od začátku svého působení v Mladé Boleslavi jsem nadšený z přístupu všech v kabině i z toho, jak funguje servis týmu a jaké je tady zázemí pro rozvoj každého hráče. Skvělá je také parta, jaká se tady sešla, i s těmi novými kluky, kteří přišli nyní v létě," říká.

„Tým se tady přes léto skládá docela dost silný, vždyť Milan Škoda i Marek Suchý jsou fotbalisté, kteří toho hodně dokázali, a všem nám mladším můžou pomoct v dalším růstu. A tak by nastávající sezona mohla skončit mnohem líp než ta předchozí, myslím si, že do šestého místa bychom mohli hrát," dodává.