Neúčast na EURO? Dočkal se s ní vyrovnal, žene ho touha po dalším titulu

Ještě nedávno byl také kapitánem národního týmu. Trenér Šilhavý mu ovšem nachystal nepříjemné překvapení. Nevzal ho na EURO, kde reprezentace došla do čtvrtfinále.

„S neúčastí na šampionátu jsem se vyrovnal dobře," ujišťuje Bořek Dočkal.

O jednu motivaci každopádně přišel, teď před ním stojí nové.

©️ DOČKAL | „Když jsem se do Sparty vracel, tak to bylo kvůli tomu, abych zažil titul. To byl v roce 2014 největší zážitek mé kariéry a chci si to zopakovat.“



„Dál mě ženou všechny cíle, které klub před novou sezonu má. Útok na titul, postup do skupinové fáze některé z evropských pohárových soutěží. Když jsem se před dvou a půl roku vracel do Sparty, přál jsem si, abych ještě jednou poznal, co už jsem s ní jednou zažil. Mistrovský titul, což pro mě je největší zážitek v kariéře. I kdyby to měl být jediný důvod, proč ještě hraju dál, pořád je to dobrý důvod..." usmívá se.

Poslední titul, který kapitán zmiňuje, je už ovšem docela starý. Ze sezony 2013/14...

Fotbalisté Sparty Praha (zleva): David Lafata (nejlepší útočník), Pavel Kadeřábek (nejlepší obránce), Josef Hušbauer (nejlepší záložník) a Bořek Dočkal (neužitečnější hráč) během v rámci vyhlášení novinářské ankety Zlatý míč 2014.

Vlastimil Vacek, Právo

„Vidím určité rozdíly. Teď je kádr v porovnání s titulovou sezonou širší, trenér má víc možností, kam sáhnout. Tenkrát jsme ale zůstali všichni zdraví, což se nám teď delší čas nedaří. Kvalita je na český tým až dost, jednou z klíčových věcí však bude zůstat kompletní, pokud možno celou sezonu," poukazuje Dočkal na jednu z tradičních letenských bolestí.

Vzhledem k neúčastí na EURO stihl aspoň pěknou dovolenou. Po ní zažil první přípravu pod trenérem Pavlem Vrbou.

„Byla tvrdá, ale standardně tvrdá. Bylo jasné, kolik času zbývá do startu, je třeba potrénovat, ale taky se vyladit. Trénovali jsme hodně, ale únava už opadává. Věřím, že je dost času vyladit se optimálně na první soutěžní utkání," avizuje Dočkal před prvním úterním duelem s Rapidem.