Hotovo. Slavia zaplatí Bruggám 2,5 milionů eur a Krmenčík bude její. Pokud se tedy probojuje do Ligy mistrů

Krmenčík měl eminentní zájem o návrat z belgického angažmá zpátky do Čech, o jeho angažování měla zájem jak Slavia, tak i Sparta.

Mistrovský klub z Edenu měl nakonec navrch.

„Po jednání, která probíhala v úterý ještě pozdě v noci a ve středu dopoledne pokračovala jsme dospěli k dohodě, která byl měla být nejpozději v pátek definitivně stvrzena," mohl Tvrdík ujistit trenéra Trpišovského, že jeho přání bude splněno.

Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský a Jaroslav Tvrdík.

Vlastimil Vacek, Právo

„Zatím půjde o roční hostování s povinnou opcí. V přestup se změní v případě, že postoupíme do Ligy mistrů. V tom případě za něho zaplatíme 2,5 milionů eur," informoval Tvrdík o podmínkách transferu Krmenčíka, který v minulé sezoně půl roku hostoval v řeckém PAOK Soluň.

Trpišovský samozřejmě přijal zprávu s evidentní úlevou, protože o Krmenčíka hodně stál.

„Už potřetí během trenérské kariéry. Dvakrát se ale naše cesty minuly, už jako mladíka jsem ho chtěl na Žižkov a představoval jsem si, kde by se svým potenciálem jednou mohl být. Moc útočníků jako je on v české lize nepůsobí. Teď se tedy potkáme," netajil trenér, že je navýsost spokojený se sedmou akvizicí, kterou mu vedení klubu přivedlo.

„Ještě nenaplnil potenciál, který v sobě má. A právě teď se dostává do nejlepšího věku, aby ho ze sebe dostal. A on nás ujistil, že fotbal teď pro něho představuje všechno a že se plně podřídí všemu, co na něm budeme vyžadovat my trenéři i Slavia," je si Trpišovský jistý, že Krmenčíka přetvoří k obrazu svému a zmiňovaný skrytý potenciál z něho dostane.

Česká radost! Útočník Michael Krmenčík se raduje s Tomášem Součkem poté, co se do dánské sítě trefil Patrik Schick ve čtvrtfinále EURO.

Naomi Baker, Reuters

„Umí dávat góly, prosadit se v šestnáctce, v našem rozestavení může nastupovat hned na čtyřech místech. Ostatně, když ještě hrával v Plzni, vzbuzoval v našich hráčích vždy velký respekt," připomínal slávistický trenér.

„Prošel si svou cestou, má za sebou různé věci, musel se vyrovnat s těžkým zraněním i se zahraničním angažmá, které se nevyvíjelo podle jeho představ. Posbíral zkušenosti, kterých by teď měl využít, aby pomohl Slavii a zároveň se dotkl svého výkonnostního stropu," vypočítával Trpišovský, proč o Michaela Krmenčíka tolik stál.