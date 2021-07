Sestava? Jasno máme z 90 procent. Jedině, že by Vozy přivedl Ronalda, vtipkuje Horejš

„Budeme usilovat o umístění do desátého místa," prohlásil Koubek na středeční tiskové konferenci. Kádr v letní pauze doznal změn. Z kabiny se vytratily opory Drobný, Havelka nebo Mészáros. Odešel i Ubong Ekpai, jenž se vrátil z hostování do Plzně, a útočník David Ledecký zamířil do Teplic.

Tým naopak posílili slovenský gólman Dávid Šípoš z Nitry, záložníci Ondřej Mihálik z Plzně, Patrika Hellebrand ze Slavie, Jakub Hora z Teplic, z Mladé Boleslavi přišel loni desetigólový střelec Michal Škoda, z Olomouce zlanařilo Dynamo obránce Martina Sladkého a nedávno podepsalo smlouvu i s ofenzivním středopolařem Emmanuelem Tolnem z Táborska. Stav přitom nemusí být konečný. „Bavíme se o tom, že by jeden hráč mohl ještě přijít. Ale musí to být hráč do základní sestavy, který by mužstvu okamžitě pomohl," poznamenal trenér David Horejš.

Už před soustředěním v Kaprunu se k Jihočechům připojil talentovaný mladík Nicolas Penner. Odchovanec Budějovic, který ve čtrnácti letech přestoupil do Sparty, aby o dva roky později zamířil do dorostu slavného Juventusu, kde trénoval s hvězdným Ronaldem. Velmi slibně se rozvíjející kariéru ofenzivního záložníka však v roce 2019 přibrzdily zdravotní problémy, kvůli nimž byl skoro rok a půl mimo hru. „Neplánujeme, že by měl nastoupit v neděli proti Teplicím. V první fázi jsme si s ním ujasnili filosofii a teď s Nicolasem budeme jednat o uzavření kontraktu. Chceme, aby tady podepsal smlouvu," řekl sportovní manažer Martin Vozábal.

Sestava na první kolo proti Teplicím se Dynamu už rýsuje. „Jasno máme z 90 procent, jedině, že by Vozy (Vozábal) přivedl Ronalda, to bychom ho tam asi dali," žertoval dobře naladěný Horejš, který spolu s ostatními členy realizačního týmu a všemi hráči podstoupí 26. července očkování proti onemocnění covid-19. „Vážíme si, že jsme nemuseli nikoho přemlouvat," hřeje Koubka, jenž dotáhl spolupráci s budějovickým Budvarem.