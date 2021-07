Kolik stojí fotbal? Přes půl miliardy, odtajnil generální partner

EURO je minulostí, čeští fotbaloví fanoušci se mohou znovu těšit na ligové souboje. O víkendu startují obě domácí nejvyšší soutěže. Fortuna liga se po roce znovu vrací k hernímu modelu s nadstavbou a baráží o postup. „Víme, že již třetí ročník nebude kvůli covidu standardní. Nejde jen o to ho odehrát, ale dohrát kompletní program bez toho, abychom používali koeficienty a krácení,“ přeje si Dušan Svoboda, předseda řídící Ligové fotbalové asociace.

Lukáš Juliš ze Sparty Praha a Ondřej Kúdela ze Slavie Praha během derby, které by mělo být znovu vrcholem soutěže.

Liga se vrací k vyvrcholení soutěže ve třech výkonnostních skupinách. „V rámci Ligového výboru jsme jednotní v názoru, že nadstavbová část bude na programu nejvyšší české soutěže ještě minimálně dvě sezony. Letos se obejdeme bez vyzývacího utkání o účast v evropských pohárech a vítězi prostřední Skupiny o umístění bude náležet finanční prémie a lepší nasazení do národního poháru v nadcházející sezoně," komentuje novinku v herním formátu Dušan Svoboda, předseda Ligového výboru LFA.

Česká republika po poklesu v žebříčku národů UEFA totiž v příštím roce vyšle do evropských pohárů pouze čtyři zástupce a z Fortuna ligy se do nich kvalifikují jen tři nejlepší celky.

Kluby dnes obdržely Ligovým výborem LFA schválené důležité dokumenty ke startu @fortunaligacz a @FN_liga



👉 Rozpis celostátních soutěží pro SR 2021/22

👉 Protokol opatření v souvislosti s COVID-19



Oba dokumenty ke stažení na webu https://t.co/zg0aSNV9j3 — Ligová fotbalová asociace (@LFAcze) July 15, 2021

Udržet si sponzory je těžké, hlavní partneři ovšem zůstávají.

„Vstupujeme do čtvrté sezony jako generální partner ligy a do šesté jako generální partner celého fotbalu. Často se mě ptají, kolik peněz dáváme? Podrobnosti říct nemůžu, jsem vázán smluvními podmínkami. Jednu výjimku však udělám, za pět let jsme poskytli daleko přes půl miliardy korun, což se týká i podpory amatérských klubů a akcí na stadionech," poukazuje David Vaněk, generální ředitel Fortuny.

O peníze jde vždy až v první řadě... Odhaduje se, že 120-150 milionů korun ročně dává za televizní práva na vysílání nejvyšší soutěže O2 TV. Od nové sezony už bude možné prvoligové duely sledovat pouze na jejích stanicích.

David Lafata se stal patronem nadačního fondu Zelený život

LFA

Diváky láká na atraktivnější formát, kdy se většina zápasů odehraje o víkendu. V letním období startují sobotní i nedělní přenosy v 15:30 a program poběží až do 21:30. „Nový vysílací formát přinese fanouškům maximální přehlednost a komplexnost. Každý hrací den vyrobíme kontinuální vysílání trvající více než šest hodin," avizuje Marek Kindernay, výkonný ředitel O2 TV Sport.

Očkování, pak průzkum boje

Všichni doufají, že i fotbal se postupně vrátí k normálu. Pokud se však v první a druhé lize objeví pozitivně testovaná osoba na delta mutaci koronaviru, budou zřejmě muset všichni, kteří s ní přišli do kontaktu a nebudou mít dokončené očkování, nastoupit do karantény. Izolovat by se nemuseli pouze členové týmu s dokončeným očkováním.

Po částečném rozvolnění diváckých omezení mohou být od nové sezony největší stadiony s kapacitou nad deset tisíc míst zaplněny až z poloviny a Svoboda věří, že by se limit v průběhu podzimu mohl ještě zvýšit.

Fanoušci Bohemians na hlavní tribuně stadionu v Ďolíčku během utkání se Spartou.

Vlastimil Vacek, Právo

Na konci minulé sezony platilo, že pokud osoby, které přišly do kontaktu s nakaženým, měly následně negativní kontrolní test, nemusely do karantény a mohly s týmem pokračovat. V případě mutace delta ale podle všeho budou pravidla jiná.

„Máme nějaký teoretický předpoklad, ale situace i postupy se poměrně mění. Je tady samozřejmě ještě komplikace, že jednotlivé krajské hygienické stanice postupují nezávisle. Takže to bude do jisté míry průzkum boje," říká Svoboda.

LFA spolu se svým oficiálním partnerem Louda Auto významně navyšuje aktivitu svého nadačního fondu Zelený život, který podporuje u fotbalu děti ze sociálně slabších rodin. Patrony se nově stali historicky nejlepší střelec ligy David Lafata a Antonín Fantiš, v současnosti hráč Zlína.