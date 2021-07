Jílek cílí na atraktivitu, dynamiku a góly. Sparta? Už je to pryč, hlásí trenér Sigmy

Berete jako výzvu proniknout s týmem zase do pohárů?

Na poháry nemyslíme. Pohárová Evropa je odměna, která musí být podložená kvalitními výkony. A to není krátkodobá záležitost. Chceme mít nastavený koncept ve smyslu principů hry, kterou bychom rádi předváděli. Atraktivní, dynamickou, abychom stříleli víc branek... Ale konkrétní cíle směrem k umístění si nedávám. Spíš by nás to jen svazovalo.

Na Andrově stadionu jste po dvou letech. V hanácké metropoli bydlíte, je pro vás klub srdeční záležitost?

Určitě. Sigma mi dala příležitost trénovat a možnost pracovat s mnoha kategoriemi týmů. Takže jsem si logicky vybudoval ke klubu silné pouto. Mám tu rodinu a mnoho přátel. Jsem moc rád, že tahle šance přišla.

Vyznáváte kombinační fotbal, sázíte na charakter hráčů. Kádr posílili například útočníci Antonín Růsek, nebo David Vaněček. Jak se vám v přípravě jevili?

Hodnocení po přípravě není úplně objektivní. Každý z nich sem přišel v jiné situaci. Tonda byl ústředním postavou Brna, přestože nakonec sestoupilo. Dlouhodobě patří mezi velmi talentované mládežnické hráče a jeho individuální kvalita je zjevná. Je potřeba, aby si zvykl na některé věci, nároky, principy, které po něm chceme. Budeme po něm vyžadovat větší emocionalitu a zapálení. Má ale opravdu velký potenciál nadále se zlepšovat a být klíčovou postavou mužstva. Naopak David přišel z Maďarska a měl na startu malinko kondiční manko. Pracuje však na sto procent a z hlediska přístupu je to na jedničku a bez připomínek. Chce to akorát čas. Pevně věřím, že se budou oba střelecky v lize prosazovat.

Václav Jílek, trenér Sigmy Olomouc.

SK Sigma Olomouc

Co si slibujete od Jana Sedláka, jehož jste získali jako alternaci k Lukáši Greššákovi?

Přivedli jsme ho, protože jsme neměli zdvojenou pozici klasického defenzivního záložníka. Přáli jsme si mít na tomto postu víc variant. Honza ukazuje, že jeho předností je defenzivní práce. Je takový „zloděj míčů", schopný rychle přečíst herní situaci. Defenzivu zvládá velmi dobře, ale musíme u něj určitě zapracovat na nadstavbě. Na útočné činnosti, kvalitě výběru místa, řešení... Mezi kluky ale perfektně zapadl. A co je nejdůležitější; má zájem se zlepšovat a učit.

Aleš Mandous, brankářská jednička, odešel do Slavie. S jeho odchodem jste byl ale asi dopředu smířený...

Vnitřně jsem byl přesvědčený, že Aleš odejde. Doba k tomu zrála a jenom se to potvrdilo...

Na hostování místo něj dorazil Jan Stejskal. Bude krýt záda Macíkovi?

Nedělám nikdy to, že bych někomu něco sliboval. Kluci jsou tam tři. Samozřejmě Honzu Stejskala jsme nebrali s tím, že bude pouze sedět na lavičce a lidově řečeno lepit díru, kdyby se něco stalo. Naopak jsme chtěli gólmana, který vytvoří s Matúšem Macíkem silnou brankářskou dvojici. Aby byli konkurenti, ale na druhou stranu si vzájemně přáli. Myslím, že to je otevřené, byť Matúš má pozici lepší, což si nebudeme nalhávat. Ale jde nám o to, aby tady Honza vytvořil konkurenční prostředí a pak bude záležet na nich, kdo bude mít momentálně lepší výkonnost.

Trenér Václav Jílek na Andrově stadionu v Olomouci.

SK Sigma Olomouc

Na soustředění do Polska jste vzal mladíka Jakuba Matouška. Zaujal vás?

Kubovi se podařilo hlavně loňské hostování v druholigovém Prostějově. Takže si tu šanci zasloužil. První dva týdny sice chvíli trvalo, než se adaptoval na zatížení a naše nároky, ale postupem času se stále zlepšuje. Je to typ hráče, který tady trochu chybí. Rychlostně výborně vybavený, s velkou odvahou jeden na jednoho a velmi dobrým zakončením levou i pravou nohou. Naopak rezervy má v rychlosti přepínání a herní součinnosti. Na tom musíme zapracovat. Věřím, že se tento rok v lize „zabydlí".

S týmem se po návratu z hostování v Lovani připravuje reprezentační stoper Jemelka, který se netají touhou pokračovat v cizině. Existuje šance, že by zůstal?

Belgický klub na něj neuplatnil opci, já ho mám v tuto chvíli v týmu a je normálně v tréninku. Rozumím tomu, že Venca by měl velkou chuť pokračovat v nějakém dalším angažmá v zahraničí. Pokud by se mu něco nabídlo, určitě by mu v tom nikdo nebránil. Na druhou stranu, pokud by nabídka nepřišla, musí být připravený stoprocentně odtrénovat a odehrát utkání za Sigmu. Každopádně po zdravotních problémech začal naplno trénovat teprve v pondělí.

Do tréninkového procesu se vrátil po zdravotních problémech také Pablo González. Stihne start ligy?

Já jsem hlavně rád, že spolu s Vaškem Jemelkou byli oba ve fázi, kdy už s námi mohli odjet na soustředění do Polska. Měli ještě upravený plán, ale byli již schopni absolvovat tréninkové jednotky s týmem. Pablo je víceméně v plné tréninkové zátěži bez úlev, ale samozřejmě s velikým kondičním hendikepem. Po zdravotní stránce se ale cítí naštěstí dobře. Chybí mu úplná jistota v některých dynamických pohybech či krátkých sprintech. Potřebuje tak ještě týden, deset dnů. Část zápasu však zvládne už i teď o víkendu.

Trenér Sigmy Olomouc Václav Jílek, vzadu útočník Martin Nešpor.

SK Sigma Olomouc

Poohlížíte se v současnosti ještě po nějaké tváři, která by zvýšila konkurenci v kádru?

Z větší části je kádr momentálně uzavřený. Jsme připraveni ještě případně řešit post křídelního a středového hráče. Ale je to spíš věc našich možností a příležitosti.

Ligový los si zalaškoval a hned v prvním kole poslal Sigmu na Letnou. Co tomu říkáte?

Pikantní zápas (úsměv). První kolo na Spartě, ve třetím jedeme navíc na Slavii. Beru to jako příležitost ukázat, že jsme schopni se připravit na silné a kvalitní týmy, které mají nejvyšší ambice. Pro mě se nic nemění. Nejde o to, že Jílek bude hrát proti Spartě, ale abychom připravili mužstvo a byli schopni domácím konkurovat.

Zápas na Spartě bude pro vás speciální. Slíbíte něco klukům do šatny za případnou výhru?

Určitě do kabiny něco přijde. (úsměv)

Trenér fotbalistů Sigmy Olomouc Václav Jílek a jeho svěřenci.

SK Sigma Olomouc

Na Letné jste jako hlavní trenér skončil loni v únoru. Už jste zklamání z tehdejšího odvolání vytěsnil z hlavy?

Byla to nevyužitá příležitost, člověk o tom hodně přemýšlel, zpětně si vyhodnocuje některé kroky a rozhodnutí. Něco se určitě dalo udělat jinak, ale čas nevrátíte. Dost věcí se podařilo změnit, ale výsledkově, respektive bodově, to bylo málo. Už je to ale pryč. Teď jsem nastavený na Sigmu. Chceme odvést společně co nejlepší práci a uspět!

V Olomouci jste si udělal jméno. Neřešil jste během více než roční trenérské pauzy nějaké zahraniční angažmá?

Ne. Žádný klub ze zahraničí mě neoslovil.

Dal jste si od fotbalu úplně oddych?

Ano, když jste v trenérském režimu, je času relativně málo. A když jsem angažmá neměl, mohl jsem svůj volný čas naplno věnovat rodině. Musím říct, že jsem si to užil. Byla to svým způsobem velká změna. A v těžké covidové době to bylo o to důležitější, protože jsme byli schopni si navzájem daleko více pomoct.