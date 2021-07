Nástup? Měl jsem husí kůži, líčí střelec Hradce. Plichta ho bolí

Puškáč brzy po přestávce srovnal a první ligový duel Hradce Králové po čtyřech letech neměl vítěze. Třiadvacetiletý útočník netajil smíšené pocity. „Odehráli jsme slušnej zápas, odvedli hafo těžké práce. Bohemka se dostala jenom do dvou střel," povzdechl si Vašulín. Východočeši soupeře trápili. V první půli mohli náskok několikrát zvýraznit, v závěru utkání spálil Dvořák tutovku...

„Bolí to. Bohemka neměla skoro žádné šance, spíš jsme je měli my. Škoda, gól jsme dostali po vráceném rohu. Přitom jsme o tom mluvili den před zápasem. Je to jediná kaňka na našem výkonu. Každej to tady dneska odjezdil. Ukázali jsme, že na ligu máme," vykládal vytáhlý forvard.

Brankář Hugo Jan Bačkovský z Bohemians.

Josef Vostárek, ČTK

Nový trenér Votroků Miroslav Koubek dal hráčům v přípravě do těla a letní dril byl znát. Hradečtí fotbalisté v sobotu ukázali, že disponují velkým fyzickým fondem a ani v závěru utkání se na nich neprojevoval úbytek sil. „Za mě to byla jedna z nejnáročnějších příprav, obzvlášť první dva týdny, kdy byly odpolední tréninky hodně o běhání. Věřím, že se nám to v sezoně vrátí," prohlásil Vašulín, který prožil snový start do nejvyšší soutěže. Hned ve svém prvním utkání skóroval, kdy si naběhl mezi dva stopery a hlavou poslal balon do sítě po centru Mejdra.

Trenér Hradce Králové Miroslav Koubek během utkání s Bohemians.

Josef Vostárek, ČTK

„Samozřejmě mě to těší. Pro mě je to ohromná motivace makat dál a věřím, že ještě nějaké góly v sezoně přidám. Chci jich dávat co nejvíc, ale žádnou metu jsem si nedával. Osobně jsem nad tím nepřemýšlel, ligu jsem ještě nehrál a vůbec nevím, co od ní mám očekávat," krčí rameny muž, kterého Koubek zahrnul chválou. „Dan byl pro nás stěžejní osoba na hrotu útoku. Můžeme se o něj opřít, naši hru zjednodušit, takový hráč je pro nás v tuto chvíli poklad," řekl 69letý kouč.

Votroci sice nastoupili proti Klokanům v mladoboleslavském azylu, navzdory tomu se ale cítili skoro jako doma. Kulisa na stadionu byla bouřlivá. Do ochozů zavítalo přes 1200 diváků včetně početné ekipy fandů zelenobílých. Hradečtí příznivci vítali své miláčky už při nástupu na hrací plochu, během duelu vydatně povzbuzovali a po zápase je při odchodu do kabin odměnili potleskem.

Fanoušci Bohemians během ligového utkání s Hradcem Králové.

Josef Vostárek, ČTK

„Když jsme šli na hřiště, já osobně měl husí kůži. Po takové době, co jsme hráli bez lidí, tu panovala super atmosféra. Krásný stadion, lidi jsou tu blízko... Chtěl bych jim moc poděkovat. Snad jsme fanouškům ukázali, že na ligu máme a na fotbal sem budou jezdit," přeje si Vašulín.