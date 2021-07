Gól po roce? Velká úleva, oddechl si hrdina Budějovic

Jak jste viděl rozhodující okamžik duelu?

Do vápna přišel centr z pravé strany. Předvídal jsem, že stoper přede mnou bude míč prodlužovat na zadní tyč a prodloužil ho naštěstí přesně tam, kde jsem stál já. Zpracoval jsem si balon do střelecké pozice a snažil se hlavně trefit bránu. Jestli se nemýlím, tak to prošlo stoperovi mezi nohama a Grigarovi na přední tyčku. Možná šťastný gól, ale jsem rád, že padl.

Kolik za něj zaplatíte do týmové kasy?

Něco to stát bude, ještě mi Javor (Javůrek) nic neříkal. Přiznám se, že jsem ještě nezaplatil ani peníze za to, že jsem tady na hostování, takže toho budu muset přinést víc najednou. (úsměv) Myslím, že nepůjde o malou částku, že mě kluci o něco zkrouhnou.

Z trefy v nejvyšší soutěži jste se těšil po více než roce. Spadl vám balvan ze srdce?

Je to pro mě velká úleva. Prosadil jsem se opravdu po dlouhé době. Dodá mi to nějaké sebevědomí. Doufám, že se na jednom gólu nezastavím a budu pomáhat týmu dál.

Zleva brankář Českých Budějovic Vojtěch Vorel a Tomáš Vondrášek z Teplic.

Luboš Pavlíček, ČTK

První poločas týmu nevyšel, Teplice nebezpečně hrozily a vytvořily si dvě velké šance. Co se dělo v kabině o pauze?

Řekli jsme si, že ve druhé půli musíme ještě víc přidat. První nebyla podle našich představ, chceme hrát určitě jinak, podržel nás v ní brankář Vojta Vorel. Nemyslím si, že by Teplice byly lepší na balonu, ale z našich jednoduchých ztrát chodily do brejků a dostávaly se do šancí. Určitě to nebylo dobré. Druhý poločas jsme zvládli týmovostí.

Hrál jste celý zápas, což je pro vás oproti minulé sezoně příjemná změna...

Šel jsem do Budějovic hlavně kvůli většímu vytížení, abych kariéru nastartoval trochu víc, nastupoval pravidelně a měl v lize větší minutáž. Samozřejmě to není jenom o tom, abych hrál, ale abych na hřišti něco předvedl, pomohl Budějovicím k bodům a nějakému dobrému umístění v tabulce.

Zleva Patrik Brandner z Českých Budějovic a Martin Chlumecký z Teplic.

Luboš Pavlíček, ČTK

Už jste se v novém prostředí sžil?

Ano. Byli jsme na soustředění, kde jsme měli spoustu času poznat se s klukama. Přijali mě rychle a dobře. Nemám si na co stěžovat. (úsměv)