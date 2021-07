LFA reaguje na cvičené opice v zoo!

„LFA bude nadále striktně trvat na dodržování Protokolu opatření, který byl přijat Ligovým výborem LFA před zahájením soutěžního ročníku. LFA klade po celou dobu od počátku propuknutí pandemie maximální důraz na vytvoření podmínek, které budou minimalizovat možnost šíření nákazy nemoci COVID-19 v rámci profesionálních fotbalových klubů," stojí v prohlášení LFA, které reaguje na emotivní výstup jabloneckého kouče Petra Rady.

Co energický trenér mimo jiné řekl? „Nevidím důvod, proč by nemohli přijít novináři, když jsou stejně jako my testovaní. Tohle je asi jedna z mých posledních tiskovek. Nenechám se urážet, abych tady mluvil do zdi! Je pod mou úroveň, abych tady mluvil do skříní, proto jsem se nenarodil," prohlásil emotivní kouč.

„Na tiskovku příště přijdu jen proto, abych nedostal pokutu, ale budu strohý. Jsme jak cvičený opice v zoologický zahradě. Ale i tam se lidi můžou jít podívat. Jen ať do mě novináři šijou, ale ať tady jsou," vzkázal LFA, aby v tomto ohledu opatření zmírnila.

„Podobná vyjádření, zejména v situaci, kdy všichni sledujeme například komplikace, které provázejí účast našeho olympijského týmu na OH, považujeme za zcela nepochopitelná, navíc od respektovaného trenéra klubu, který bude hrát kvalifikační utkání soutěží UEFA," uzavřela LFA své prohlášení se zmínkou o nakažených olympionicích.

Podporu Petru Radovi v neděli po utkání se Slováckem pak vyjádřil i liberecký kouč Pavel Hoftych. „Petra Radu plně podporuji. Nesouhlasím s LFA, ministerstvem zdravotnictví, ani s dalšími experty. Opatření by neměla přerůstat určitou míru. Ministerstvo zdravotnictví by hlavně mělo dodržovat ústavní zákony," vzkázal Hoftych.