Karl vládne Liberci už čtvrtstoletí. Tehdy by mě to nenapadlo, přiznává Maier

Psal se konec července 1996, bylo krátce po stříbrném EURO v Anglii a liberecký fotbalový klub tížily finanční problémy. Když se tehdejší prezident klubu Petr Forman doslechl, že majitele jablonecké Preciosy Ludvíka Karla se pokusil zlanařit ke sponzoringu svého Jablonce Miroslav Pelta, zkusil to také.

„Dozvěděli jsme se totiž, že Pelta byl za Karlem a chtěl po něm, aby sponzoroval Jablonec vyšší částkou než Swarovski, jinak že budou mít Jablonečtí na dresech za sponzora Swarovski místo Preciosy. Karl ho prý okamžitě odmítl. Na základě toho jsme ho oslovili my, zda by nechtěl jít do libereckého fotbalu," vzpomínal v roce 2015 Forman na vstup Preciosy do Slovanu. Obě sklářské společnosti jsou velkými konkurenty. Do Liberce tak vstoupil dílem na truc majiteli rivalského Jablonce, ovšem pochopitelně jako velký pragmatik rovněž zavětřil obchodní šanci.

Miroslav Pelta zkoušel před lety získat Ludvíka Karla a jeho firmu pro fotbalový Jablonec.

Vlastimil Vacek, Právo

Karl se rozhovorům s novináři striktně vyhýbá. Zcela ojedinělým počinem byl jeho off-line rozhovor s fanoušky v roce 2004. Média nevyhledává možná i kvůli své kontroverzní minulosti. Na ni často upozorňují vězni nechvalně známého komunistického lágru v Minkovicích, kteří za nelidských podmínek pracovali ve sklářském národním podniku. Jemu šéfoval právě Karl a po roce 1989 ho zprivatizoval. V roce 2020 Karl byl podle Forbesu 77. nejbohatším Čechem.

Ale zpět k fotbalu a vstupu Preciosy do Slovanu. „Tehdejší akcionáři přišli na Preciosu, jestli by se společnost neujala vedoucího postu, když skončil Wimpey Severokámen. Po nějakém jednání představenstvo Preciosy rozhodlo, že do fotbalu půjdeme," zavzpomínal po 25 letech prezident klubu Zbyněk Štiller. „Za celou dobu 25 let se výplaty zpozdily jen jednou o jeden den a myslím, že tohle může říct málokdo," zdůraznil Štiller.

Červenec 1996 zažil U Nisy i tehdejší reprezentační gólman Ladislav Maier. „Pamatuji si, že se nám tehdy přišel představit na schůzce, ne které byli tam trenéři a z hráčů já, myslím Martin Hašek a Pepa Jinoch," vzpomenul i dnes Maier.

Brankář Ladislav Maier během reprízy finále evropského šampionátu 1996 s Německem v pražském Edenu.

Vlastimil Vacek, Právo

Jelikož se tehdy vrátil ze stříbrného EURO a řešil nabídky ze zahraničí, s Karlem byl v užším kontaktu než ostatní. „Tehdy mě ještě nepustil, myslím, že nechtěl tým oslabovat," poznamenal Maier. Jak na něj Karl při prvním setkání zapůsobil? „Jedním slovem přísně. Ale na druhou stranu vždy platilo to, na čem jsme se dohodli," zdůraznil Maier.

Že Karl u fotbalu vydrží dalších 25 let by si tehdy pomyslel málokdo. „Myslím, že ani on sám ne. On je obchodník. Myslel si, že to zúročí a klub přeprodá," zmínil před šesti lety Forman.

„Tehdy by mě to taky určitě nenapadlo, ale jsem tomu rád, že to tak je a spojení Preciosy s Libercem tleskám. Výsledky mluví za vše. Tři tituly, evropské poháry, zápasy s mužstvy jako Liverpool nebo AC Milán," vyjmenoval úspěchy Maier.

A od té doby platí, že fotbalový Liberec rovná se Ludvík Karl. „Liberec je jako jeho dítě," prohlásil kdysi Vlastimil Petržela, který Slovan mezi elitu dovedl a s Karlem se dobře zná.

„Liberecký fotbal může panu Karlovi děkovat. Musím smeknout před tím, co pan Karl v Liberci za 25 let dosáhl. Troufám si říct, že bez pana Karla Liberec fungovat nebude," myslí si kouč rivalského Jablonce Petr Rada, který Liberec před deseti lety trénoval.

Přesto se však v minulosti už několikrát spekulovalo o prodeji podílu akcií Slovanu, klub rovněž sháněl silného investora. Pravidelně se skloňovalo jméno nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, libereckého rodáka, který však letos v březnu tragicky zahynul. Před sedmi lety projevil zájem o modrobílý klub investor z Argentiny. A naposledy se formovala skupina zájemců vloni na podzim. Po úspěchu Slovanu v evropských pohárech a výdělku zhruba 150 milionů korun však pokus selhal. Možná jen oddálil.

„Zisk z Evropy zhruba kryl rozpočet na následující dvě sezony a Karl tak ztratil důvod se Slovanu zbavovat," vysvětlil dobře obeznámený zdroj s děním v klubu, jenž chtěl zůstat v anonymitě.

Zleva Theodor Gebre Selassie z Liberce, Marek Havlík ze Slovácka a Imad Rondič z Liberce.

Vít Černý, ČTK

Jenže letos Liberec neodstartoval ligu dobře, když doma padl po bídném výkonu se Slováckem. Podle očitých svědků si Karl na tribuně po zápase vyslechl i několik výtek od nespokojených fanoušků požadujících posílení kádru. V pořadí 26. rok vlády Ludvíka Karla na stadionu U Nisy idylicky nezačal. A v sobotu k Nise přijede pražská Sparta.