Skvělý návrat! Byl jsem debil, teď mám jinak nastavenou hlavu, hlásí hrdina Sigmy

V první půli jste z rohových kopů vybídl ke gólu Vepřeka i Zifčáka. Přitom exekuce prý ještě v pátek na tréninku drhly...

Je to tak, včera to nebylo ono. Dnes na rozcvičce byl trávník takový jiný, nedokázal jsem dát pomalu ani centr. A potom přišel zápas a rohy vycházely. Sedlo si to všechno do kupy. Vypadl nám Pablo González a včera při tréninku jsem se dozvěděl, že je budu zahrávat. Upřímně říkám, že to byl můj snad první zápas v životě, co jsem je kopal. (úsměv)

Ale brilantně! Při prvním jste po zemi uvolnil Vepřeka, v závěru poločase posadil na zadní tyč míč na hlavu Zifčákovi. Právě tak jste to plánoval?

Ani náhodou! (úsměv) Těsně před tím druhým rohem na konci první půle proběhla pasáž hry, kdy jsme dost honili míč. Byl jsem zatavený a na roh kráčel asi minutu a půl. Chtěl jsem balon kopnout na první tyč, ale uletělo mi to a díky bohu, že Zif (Zifčák) si ten míč našel. Není to jenom moje zásluha, polovina je vždycky dalších kluků.

Zleva Tomáš Solil z Pardubic a Roman Hubník z Olomouce.

Po změně stran jste ještě parádním balonem vyslal do velké šance Hálu, který mezi nohy Letáčka zvýšil na 3:1. Tato asistence vás určitě zahřála u srdce...

V tréninku to někdy zkouším, sedlo to dneska skvěle. Prostor tam byl velký, Hálič provedl výborně náběh a výborně celou situaci na dva nebo tři dotyky vyřešil.

Pardubice se ale nevzdaly a dokázaly snížit na 2:3. Jak těžký to byl zápas?

Z naší strany to nebyl výkon, který jsme si představovali. Ale jako tým jsme utkání dneska zvládli a podržela nás efektivita. Co jsme si vytvořili, to jsme využili. Super, že máme tři body a jedeme dál. Hrajeme teď na Slavii, která nás bude z takových věcí trestat.

Ligu za Sigmu jste si zahrál po více než dvou letech. Jak jste si užil návrat?

Skvěle. Jsem hlavně rád, že jsme vyhráli, moje asistence jsou jenom bonus.

V Sigmě jste působil v sezoně 2018/2019, mise na Hané ale tehdy vydařená nebyla. Jak moc jste si neúspěšnou anabázi před začátkem utkání promítal v hlavě?

Vůbec. Už když jsem se vracel z Podbrezové, měl jsem v hlavě jen to, že se chci vrátit a dokázat, že na českou ligu mám a že v Sigmě můžu hrát. Byl jsem si vědom, že rok, co jsem tady strávil, nebyl dobrý. Ať už co se týče mojí hlavy, mentality, ale i sportovní stránky. Od prvního dne přípravy v Sigmě jsem byl nastavený, že chci hrát a že si tu vybojuju místo.

Zleva Michal Beran z Pardubic ztratil kopačku při střetu s Michalem Vepřekem z Olomouce a Tomáš Solil z Pardubic.

Hodně vám pomohly dva roky v druholigové Podbrezové?

Fotbalově mi to moc nedalo, ale podmínky tam byly dobré. Poznal jsem to super lidi, kteří mi trochu jinak nastavili hlavu. Byl jsem předtím, když to řeknu, debil. Bylo mi to všechno jedno, hádal jsem se, hledal konflikty. Tam jsem ale poznal lidi, kteří mi ukázali cestu přes meditaci a další věci. Pomohlo mi to, teď je to úplně jiný než dřív.

S jakými ambicemi jste se vrátil na Hanou?

V první řadě být zdravý a hrát pravidelně. Vybojovat si místo v základu a být oporou. Za rok mi končí smlouva a bojuju tedy o novou a svoji další fotbalovou budoucnost.