Baník si parádně zastřílel. Hodnotí se to hezky, ale je to teprve první výhra, mírnil euforii Smetana

„Škoda toho gólu, co jsme dostali, ale nemůžeme asi chtít všechno. Byli jsme lepší od začátku, šli jsme si za tím výsledkem. Dali jsme brzo góly, to nás uklidnilo. Ale tu vysokou výhru bych nepřeceňoval. První utkání v Jablonci jsme nezvládli, nyní nám to vyšlo a teď je třeba v tom pokračovat," uvedl trenér Ostravy Ondřej Smetana.

Baník se v prvním poločase trefil čtyřikrát. Dva góly vstřelil stoper David Lischka, další zaznamenali Yira Sor, Ladislav Almási a po přestávce zamířil do zlínské sítě ještě David Buchta. Hosté dokázali jen snížit, když Tomáš Poznar tečoval dalekonosnou střelu Marka Hlinky. „Chtěli bychom nulu, kvůli Laštymu (Jana Laštůvky), i kluci v defenzivě by si to zasloužili, ale nevadí. Hodnotí se to hezky, nicméně je to teprve druhý zápas a máme první výhru. Raději bych zvítězil 1:0 a měl bod z Jablonce," připomněl Smetana smolnou prohru Baníku z úvodního kola.

Na stejný zápas si po utkání vzpomněl i zlínský trenér Jan Jelínek. „Někdy je lepší prohrát takhle vysoko než tak, jak to Baník zažil v Jablonci, kde prohrál v 88. minutě. Rychleji na tenhle výprask věřím zapomeneme a budeme se dívat zase dopředu," přemítal.

„Baníku hodně pomohly dvě využité a výborně zahrané standardky. Nejprve jim vyšel roh, pak jsme si nepochopitelně nechali projít chůzí při autu za obranu Sora, který toho pochopitelně využil. Když dáte v deváté a třinácté minutě gól, hraje se vám lehce. Baník se uklidnil, využil ještě dva brejky a kluci rezignovali," popisoval Jelínek, který se k první změně v sestavě odhodlal až v poločase, kdy stáhl Roberta Hrubého a místo něj poslal do hry důraznějšího Jakuba Janetzkého. „Přemýšleli jsme, zda do toho sáhnout už v průběhu prvního poločasu," přiznával Jelínek. „Ale je to teprve druhé kolo a chtěli jsme klukům dát šanci to nějak zvládnout," dodal zlínský trenér.