Kanonáda je příjemná, teď ovšem přijde zkouška ohněm, upozorňuje Vrba

Nahrála jim přesilovka - Letenští po vyloučení Gebre Selassieho vstřelili čtyři góly. „Dohrávali jsme proti deseti, což závěr ovlivnilo. Více si cením herního projevu, přidali jsme další branky," uvědomuje si kouč Pavel Vrba, že Monako sotva půjde do oslabení. „Zápas se nám vydařil. Už v první půli jsme hráli kombinačně, drželi balon a měli situace, kdy jsme mohli uhrát ještě lepší výsledek, kdybychom byli přesnější. Kvalita se ale ukázala. Byli jsme trpěliví a góly přišly."

Mohou těžit z šíře kádru - Navzdory pěti změnám v sestavě proti odvetě s Rapidem si Sparta poradila. O tři góly se navíc postarali střídající hráči Hložek, Karabec a Souček. „Kádr je kvalitní. V prvním poločase jsme soupeře unavili a čerství dravci ho dorazili," kvituje Vrba. „Je to zásluha i hráčů, kteří nastoupili od začátku a naběhali spoustu kilometrů. Mladíci přidali šlehačku na dort, dali góly a potvrdili naše vítězství."

Efekt Rapid funguje - Postupem přes Rapid má Sparta jistotu minimálně Evropské ligy. „Přenesli jsme si sebevědomí z Evropy," potvrzuje kouč, jak moc dílčí úspěch pro celý klub znamená. „Ale s Monakem to bude úplně jiný zápas, zkouška ohněm." Vítá, že mužstvo jde do takového zápasu po dobrém výsledku. „Tentokrát favoriti určitě nebudeme. Ale zažil jsem spoustu zápasů, kdy to pak favorité měli strašně těžké s outsidery. Doufejme, že to bude i náš případ," přeje si Vrba.

Panák je zpátky - Trvalo tisíc dnů a týden, než se Filip Panák znovu objevil v lize od první minuty. Uvažoval dokonce o ukončení kariéry, na kalvárii zranění a operací dal ovšem stoper zapomenout vynikajícím výkonem. „Jsem rád, že po tak těžké cestě, kterou absolvoval, je stoprocentně fit. Hrál velice dobře, důrazně, neudělal žádnou chybu, přidal nadstavbu. Je to hráč, se kterým můžeme stoprocentně počítat. Snad mu vydrží zdraví," těší Vrbu po posunu do čela tabulky.

Pešek je trefa - Navrátilec Jakub Pešek trefil postup přes Rapid, čímž se Spartě už teď vyplatil. V Liberci si pak připsal vítězný úvodní gól proti týmu, z něhož v létě přišel. „Jsem rád, že to po svatbě zvládl, což se často nestává. Měli jsme ho vytipovaného, věděli jsme, že to je dobrý hráč, který nám může v ofenzivě pomoc. Jsem rád, že se nám ho povedlo získat," pochvaluje si Vrba.