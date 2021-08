Kalabiška zachránil Slovácku výhru nad Budějovicemi. Byla zasloužená, je přesvědčený

Budějovičtí se domnívali, že balon celým objemem brankovou čáru přešel. VAR ovšem rozhodl ve váš prospěch. Jak jste viděl klíčovou situaci vy?

Nebyl jsem si jistý. Byl jsem napjatý, jak to dopadne. Bylo to na hraně. Nedokázal jsem to posoudit. Balon mi spadl malinko i na ruku. Měl jsem ji ovšem u těla, takže jsem doufal, že jsem se žádného prohřešku nedopustil. Hrozně se mi ulevilo, když sudí po zhlédnutí videa naznal, že všechno bylo v pořádku, a hra normálně pokračovala. Byla by velká škoda přijít na poslední chvíli o vítězství.

Bylo zasloužené?

Myslím, že ano. Po většinu zápasu jsme byli lepším mužstvem. Budějovice sice měly ke konci v naší šestnáctce ještě pár dalších závarů, ale i s trochou štěstí jsme je ustáli.

K utkání s Jihočechy jste nastoupili jen tři dny po nepovedené domácí odvetě druhého předkola Konferenční ligy s Plovdivem. Stihli jste vstřebat zklamání z vyřazení?

Myslím, že jsme se v hlavách dobře přeorientovali na ligu. Konec v evropském poháru po nevydařeném penaltovém rozstřelu už jsme skoro vůbec v kabině neřešili. Asi bylo lepší se v tom příliš nepitvat. Soustředíme se na ligu.

Trenér Slovácka Martin Svědík.

Dalibor Glück, ČTK

V ní máte po dvou kolech za pouhé dva góly všech šest bodů...

Výsledkově jsme úvodní dva zápasy zvládli skvěle. V obraně nám to šlape, avšak v ofenzívě zatím zahazujeme dost šancí. Musíme na koncovce zapracovat, abychom se na každou branku tolik nenadřeli.

Bude ve vašich silách obhájit loňskou výtečnou čtvrtou příčku?

Zase bychom se pochopitelně chtěli pohybovat v popředí tabulky. Snadné to ale mít nebudeme. Řada týmů dobře posílila, zatímco my jsme přišli o nejlepšího střelce Klimenta, kterého bude těžké nahradit. Uděláme maximum, abychom góly dávali i bez něj.

Zdá se, že vás osobně zastihl úvod sezony v solidní formě. Souhlasíte?

Ano, teď se cítím dobře. V prvním pohárovém utkání v Plovdivu jsem se ovšem chvíli docela těžce rozdýchával. Po náročné letní přípravě to tak někdy bývá. Myslím ale, že se mně postupně daří dostat se do solidní herní pohody. V domácí odvetě Konferenční ligy i v neděli v lize proti Budějovicím jsem už snad podal docela slušný výkon.