Kúdela sice o Ligu mistrů hrát nemůže, přesto si byl společně s trenéry Ferencváros obhlédnout

Nebude to pro fotbalisty Slavie ve středečním večeru u Dunaje vůbec snadná konfrontace. Pozorovatelé z Edenu Jaroslav Köstl a Marcel Šťastný na to po shlédnutí kvalifikačního duelu budapešťského Ferencvárose s Žaligirisem Vilnius kouče Trpišovského upozorňovali, on sám se o tom v sobotu přesvědčil. Přesto jsou trenéři Slavie přesvědčeni, že jejich tým je schopen 3.kvalifikační kolo Ligy mistrů s maďarským šampionem zvládnout a do další fáze kvalifikace postoupit.