Dva body jsou fajn, ale měli jsme na víc, říká gólman zatím neporaženého nováčka Fendrich

Pět let chytal Vilém Fendrich v Opavě, tři sezony hájil její barvy v první lize. Po minulém sestupovém ročníku se ale 30letý gólman se slezským týmem rozloučil a zamířil do Hradce Králové, který naopak do první ligy postoupil.

„Byl jsem v Opavě pět let, takže odchod nebyl jen tak a pořád ji sleduji. Po očku se divám, jak se jí teď daří. Budou to mít těžké, odešlo nás spoustu, z hráčů, kteří se zasloužili o postup do ligy už tam moc není. Kádr je nový, budou to mít složité, ale přeju jim, aby se vrátili. Ale čeká je spousta práce," svěřoval se Fendrich.

To, že zůstane v první lize, přestože Opava sestoupí, věděl už delší dobu. „Od února jsem byl dohodnutý s Českými Budějovicemi, ale to nakonec nedopadlo. Řešil jsem i zahraničí, ale pak se ozval Hradec. Vzal jsem to, narodila se mi dcerka, jsem rád, že jsem zůstal v Česku," popisoval odchovanec jabloneckého fotbalu.

Zatímco na jaře přepustil místo v opavské brance Slovákovi Digaňovi, v brance nováčka dostal přednost před exolomouckým Michalem Reichlem a odchytal oba úvodní zápasy. V obou Východočeši brali bod za remízu 1:1. V úvodním kole v mladoboleslavském azylu remizovali s Bohemians 1905, ve druhém kole získali bod na hřišti Karviné.

„Je pozitivní, že jsme ještě neprohráli, ale v obou zápasech jsme měli více než na bod. Byli jsme lepším, ale nedotlačili jsme tam ten gól, možná více štěstí, nebo kvalita. Dva body jsou fajn, můžeme se od nich odrazit, ale s jednou výhrou a čtyřmi body bychom byli spokojenější," přemítal Fendrich.

Blíž k výhře měli Východočeši i v Karviné, kde už v 5. minutě po gólu Dvořáka vedli. „První poločas v Karviné byl hodně bojovný, a přestože jsme vedli, domácí byli lepší. Fotbalovost tam až taková nebyla. Možná to bylo i tím terénem, který se trhal, bylo tam hodně nakopávaných balonů a soubojů. Ve druhé půli jsme to vyrovnali, měli jsme dost šancí, ale nedali jsme," popisoval Fendrich, který inkasoval po hrubce spoluhráče Kodeše, který zahrál malou domů tak mizerně, že nabídl šanci domácímu Sinjavskému.

„Byl tam dlouhý nákop od gólmana a čekal jsem, že to kody (Kodeš) odhlavičkuje někam do autu. Rozhodl se tak, byla to velká škoda, Karviná byla d té doby bezzubá, tím jsme je dostali na koně, což bylo zbytečné," řekl královohradecký brankář.