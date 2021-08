Útočník Chytil odešel z Olomouce na půlroční hostování do Pardubic

"Během letní přípravy jsem se necítil v optimální formě. Na mém postu se navíc vytvořila konkurence, a proto jsem požádal klub, aby mě uvolnil na hostování do Pardubic. Během následujících měsíců si přeji odehrát co nejvíce minut. Mám motivaci prosadit se do základní sestavy Pardubic a poté se vrátit do Sigmy silnější," řekl Chytil pro olomoucký web.

Odchovanec Hanáků v nejvyšší soutěži dosud odehrál 53 zápasů, ve kterých si připsal pět branek a šest asistencí. Do dvou kol nového ligového ročníku Chytil nezasáhnul. V Pardubicích už hostuje olomoucký obránce Jiří Sláma.

Do FK Pardubice zamířil na půlroční hostování bez opce z hanácké @SKSigmaOlomouc útočník Mojmír Chytil❗️ pic.twitter.com/JJ5lU0xk5N — FK Pardubice (@FK_Pardubice) August 3, 2021

"Mojmír je hráč s velkým potenciálem. Přestože jsme nadále s Mojmírem počítali jako s nedílnou součástí týmu, po rozhovoru s ním jsme usoudili, že momentálně bude lepší nebránit mu v odchodu na hostování," uvedl olomoucký trenér Václav Jílek.

"Pardubice hrají rychlý, ofenzivní fotbal, jejich herní styl by mu měl sedět. Dostane více herních příležitostí, což mu pomůže v rozvoji. Věříme, že za půl roku se vrátí do našeho týmu s ambicí na základní sestavu. S Mojmírem budeme neustále v kontaktu, jeho výkony v Pardubicích budeme určitě sledovat," dodal kouč.