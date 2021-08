Čvančara přišel, pálil, ale výhru neslavil. Radost mu překazila penalta

„Na konci zápasu jsme dobře bránili, nepustili soupeře do větší příležitosti, jenže pak došlo k penaltě a bohužel to nevyšlo," mrzelo po remíze 2:2 útočníka Severočechů, který zapsal do svého fotbalového životopisu druhý ligový gól.

„Věřím, že mi pomůže. Na jaře v Opavě jsem měl spoustu šancí, které jsem bohužel neproměnil. Jsem rád, že jsem se chytil hned při druhém startu v nové sezoně," hřeje Čvančaru.

Brankář Jablonce Jan Hanuš inkasuje gól z penalty v utkání proti Bohemians.

Radek Petrášek, ČTK

Ke gólové radosti mu pomohla chyba hostujícího Kovaříka, který poslal balon přesně do prostoru, kde se brzy 21letý forvard nacházel. „Rychle jsme hodili aut, Plešťa (Pleštil) míč prodlužoval za sebe na Holase (Holík). Bohužel to bylo dlouhý, ale viděl jsem, jak Holas pokračuje v pohybu a napadá Kovaříka. Logicky tedy musel běžet směrem k vlastní bráně a intuitivně jsem to tam zavíral," vykládal Čvančara, jenž v 65. minutě doplnil na hrotu ostříleného šutéra Doležala, který na první trefu sezony zatím čeká.

„Doli je výborný útočník. Jsem tu s ním čtyři roky a mám se od něj co učit. Je pro mě konkurence, ale přeju mu, aby mu to tam začalo padat," prohlásil mladík, jenž si ve čtvrtek zahrál pět minut i proti slovutnému Celtiku Glasgow v úvodní bitvě 3. předkola Evropské ligy. Odveta čeká Severočechy už ve čtvrtek ve Skotsku.