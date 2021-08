Herní praxe mi chybí, ale jsem rád, že jsem i tak týmu pomohl, tvrdil olomoucký Jemelka

Jaké to bylo, znovu v mistrovském zápase?

Super. Ta doba, kdy jsem nehrál, byla strašně dlouhá. Jsem rád, že jsem zpátky na hřišti. V tom vedru, co panovalo, to však bylo těžké. Jsem šťastný i za to, že jsem dal gól a týmu pomohl, byť v obraně to nebylo optimální, když jsme inkasovali tři branky.

Z pohledu vás olomouckých stoperů byl zápas hodně zvláštní. Podepsali jste se na gólech, ale na druhé straně vy i Poulolo jste se prosadili střelecky...

V defenzívě, neříkám, že jsme úplně hořeli, to opravdu nebylo ono. S Florentem jsme si to i několikrát vyříkávali s tím, že se musíme zlepšit. Nakonec jsme si ale řekli špatná defenzíva, dobrá ofenzíva. Ještě, že jsme to alespoň takto napravili.

GÓÓÓL | #OLOCEB | 1:2 | 52´



Kontaktní gól střílí Vašek Jemelka! ⚽️ pic.twitter.com/vTDrL56jea — SK Sigma Olomouc (@SKSigmaOlomouc) August 14, 2021

Jak těžké bylo bránit Nigerijce Fortune Basseyho. Moc soubojů jste s ním nevyhráli, naopak, především v prvním poločase vám zle zatápěl...

Byl nepříjemný, rychlý, silný. Svou kvalitou nás i překvapil. Byl to nejlepší hráč Dynama. Měli jsme s ním fakt velké problémy. Musím zapracovat na tom, abych byl lepší, abych takové hráče předskakoval a dostával se před ně silově i rychlostně. Herní kondice chybí.

GÓÓÓL | Fortune BASSEY dává krááásnou branku!!🤩🤩 Po několika zasekávačkách překonává Laštůvku a snižuje na 1:2!✊✊ pic.twitter.com/CClp9piwmR — SK Dynamo ČB (@SK_Dynamo_CB) August 7, 2021

Co vám trenér říkal o přestávce v kabině?

Že je nejvyšší čas ukázat všem, že jsme tým, že to dokážeme otočit.

Rychle jste dokázali snížit, ale pak přišel třetí gól. Jak jste na tom v té chvíli byli?

Možná to mohlo vypadat, že nás to zlomilo. Nás to ale spíše ještě víc nakoplo. Myslím, že jsme ukázali sílu, že se máme na čem stavět. Musíme však tvrdě pracovat na tom, aby se chyby v obraně neopakovaly.

GÓÓÓL | #OLOCEB | 2:3 | 87´



Pavel Zifčák se pohotově zorientoval ve vápně a nekompromisní střelou dává týmu naději ⚽️ pic.twitter.com/JJRKJ7E1Nd — SK Sigma Olomouc (@SKSigmaOlomouc) August 14, 2021

Jaký to byl pocit po tom vyrovnání v 97. minutě? Jako kdybyste vyhráli?

Jo. Když takto vyrovnáte, je to vždycky velká euforie. Jsme strašně rádi, že jsme dokázali vydřít remízu, ač jsme chtěli vyhrát. Bohužel, na to už nám nezbyl čas. Musím ale konstatovat, že jsme prokázali obrovskou morální sílu a v těch posledních minutách jsme soupeře neskutečně tlačili, hrozili ze standardek. Byla to jen otázka času, kdy to tam spadne. Bod s ohledem na vývoj utkání bereme.

Jste už zcela zdravotně fit, cítíte se stoprocentně v pořádku?

Ano. Už jsem nějakou dobu v pohodě. Jen jsem musel dohánět tréninkové manko, protože pauza byla dlouhá a nebylo to ono. Když se na to podívám zpětně, je asi dobře, že nám odložili zápas se Slavií. Kdybych nastoupil, vůbec nevím, jak bych to dal. I dnes jsem cítil, že to ještě není ono. Herní praxe prostě není. Musím do toho šlápnout, mám toho pořád hodně dohánět.

Cítíte ještě zklamání, že to v belgické Lovani nedopadlo, že opci na vás neuplatnili, nebo je to už definitivně za vámi?

Ze začátku tam zklamání samozřejmě bylo. Teď už ne. Soustředil jsem se hlavně na to, abych se mohl co nejdříve vrátit na trávníky. Nepamatuji si, že bych byl někdy takto dlouho mimo. Zranění, co mě omezovalo, byla taková blbost, strašně dlouho se to dávalo dohromady a já vše směřoval k tomu, abych mohl zase hrát.

Co přesně vám bylo?

Měl jsem natržený stehenní sval. Byl tam otok, který se nechtěl vstřebat. Někdo se z toho vylíže rychle, u jiného to trvá. Mrzí mě, že v mém případě se to tak protáhlo a zabrzdilo mě to.

Přesto jste si dokázal, že na belgickou nejvyšší soutěž máte. Teď to máte nastavené jak? Do zimy zůstanete v Česku a pak to zase zkusíte v cizině?

Můj cíl nyní je, natrvalo se prosadit do základní sestavy v Sigmě. Jsme tady čtyři stopeři, a tak to vůbec nebude jednoduché. A být zdravý a pomáhat týmu. Co se stane pak, se uvidí. Chci ale podávat co nejlepší výkony a dokázat, že na to mám, že se mohu ještě posunout.