Dáte-li venku tři góly, musíte si odvézt tři body, neskrýval zklamání českobudějovický Sladký

„Tak to prostě je. Před zápasem bychom s remízou byli spokojení. Když ale dáte venku tři góly a nevyhrajete, a ještě inkasujete v samém závěru, je to rána. Při takovém průběhu to musí být za tři body," neskrýval rozladění obránce Martin Sladký.

Na Hanou přitom přijel se speciální motivací, neboť ještě na jaře oblékal dres právě Sigmy. „Bylo to tady pro mě zvláštní. Když jsem přišel na stadion, šel jsem místo doprava, doleva. Teď jsem ale v jiném klubu a musím odvádět kvalitní výkony tam," uvedl zadák, který za Olomouc odehrál 90 utkání v první lize a 25 ve druhé.

Diváci, ač tentokrát byl na Andrově stadionu v dresu soupeře, mu v 84. minutě, kdy odcházel ze hřiště, zatleskali. „Bylo to příjemné. Potěšilo mě to. Moc lidem za to děkuji. Je vidět, že jsem za těch pět let tady nějakou práci odvedl," podotkl.

KONEC | Přestřelka proti SK Sigma Olomouc nakonec skončila remízou 3:3. #OLOCEB pic.twitter.com/tPuuQC4xQM — SK Dynamo ČB (@SK_Dynamo_CB) August 14, 2021

Zdůraznil také, že jeho pocity mohly být příjemnější, kdyby jeho spoluhráči proměnili další šance. „Škoda hlavně té Basseyho ze závěru první půle. Šel sám na bránu a nesedlo mu to. Další tutovku měl po přestávce, to už za stavu 1:3, kdy si pohrál s Poulolem. Vychytal ho však zase Macík. Kdyby to dal, bylo by už rozhodnuto," byl přesvědčený rodák z Domažlic.

Působení na Jihu Čech si pochvaluje, byť do přípravy se zapojil až v jejím průběhu, neboť se před koncem minulé sezony zranil. „Do optimální formy mám ještě daleko, ale dnes už to bylo lepší. Musím ještě dohnat fyzické parametry v utkáních. Trénoval jsem sice hodně, ale to zápasové tempo je jiné. Však jsem také toho měl plné zuby. Jsem ale zatím spokojený a věřím, že to ještě půjde nahoru, sedne si to, uděláme dost bodů a bude to lepší a lepší," dodal.

Svého nového svěřence vyzvedl i trenér Jihočechů. „Zapadl perfektně. Měl nepříjemné zranění, s nímž dlouho laboroval. Jeho výkony jdou nahoru. Na pravé straně odvedl super práci. Přihrával dokonce na třetí gól. Tady se chtěl navíc obzvláště ukázat. Je mi i kvůli němu líto, že nevezeme tři body. Věřím ale, že nám obrovsky pomůže," prohlásil David Horejš.

„Vedli jsme dvakrát o dva góly. Měli jsme to dohrát, nebo spíše vyhrát větším rozdílem. Předvedli jsme tady skvělý výkon. Vypracovali jsme si spoustu šancí, ale bohužel jsme je nedali a v sedmé minutě nastavení jsme inkasovali vyrovnávací gól a to mrzí. Dva body jsme tady ztratili. Přesto musím kluky pochválit," dodal ještě k duelu českobudějovický kouč.