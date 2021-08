Kdyby takový gól dala Slavia, tak by platil, ucedil mladoboleslavský slávista Karafiát

I slávisté byli smíření s tím, že Skalákův gól platí a že v Mladé Boleslavi prohrávají. „Nepředpokládal jsem, že gólu předcházel faul. Proto jsem šel na půlku s tím, že prohráváme,“ přiznával kanonýr Pražanů Jan Kuchta, že ho verdikt sudího Zelinky zaskočil. Ten totiž branku nejprve uznal, ale na pokyn videosudího Pavla Fraňka u monitoru usoudil, že si domácí střelec počínal v souboji s Oscarem nedovoleně a branku ex post odvolal. „Být to na druhé straně, gól by normálně platil,“ lakonicky pronesl domácí obránce Ondřej Karafiát, který do Mladé Boleslavi přišel na hostování ze Slavie.

Může se pak někdo divit, že zmínění situace vyvolala v domácím táboře hodně nevole a zloby.

„Šlo o jednu ze tří situací, které zápas rozhodly. Proto se divákům ani nedivím," pochopitelně se po utkání domácí trenér Karel Jarolím o neuznané branky musel zastavit.

„Byla tam hra tělem, ale rozhodčí byl u celé situace nedaleko a gól uznal," vracel se k pár desítkám sekund, kdy jeho tým nad obhájcem titulu vedl.

Hlavní rozhodčí Miroslav Zelinka u videa usoudil, že gólu Mladé Boleslavi předcházel Skalákův faul.

Radek Petrášek, ČTK

Ale skutečně jen pár desítkám, protože pak zaúřadoval VAR.

„Na evropském šampionátu se podobné souboje nepískaly, takže i u nás by měl vládnout takový trend. Jestliže se bude zkoumat každá takováto situace, pokaždé se něco najde," poznamenal s hořkostí v hlase.

Zleva Ubong Ekpai ze Slavie a Ondřej Karafiát z Boleslavi.

Radek Petrášek, ČTK

To Pražané pochopitelně cítili úlevu.

„Oddechli jsme si, protože po náročném programu se naše výhra už tak rodila těžce. Přežili jsme ale odvolaný gól domácích, pomohl nám můj první gól i červená karta soupeře," přiznával Kuchta.

Autor prvního gólu Slavie Jan Kuchta.

Radek Petrášek, ČTK

„Venkovní zápasy je vždy těžké otáčet, proto by pro nás bylo zlé, kdybychom prohrávali," zastavil se i slávistický kouč Jindřich Trpišovský u Skalákova gólu, který vzbudil hodně vášní a emocí.

„Boleslav by vedla 1:0 a na jejím hřišti je to pokaždé těžké. Zvlášť teď, v úvodu ligy. Domácí mají v mužstvu v letošní sezoně spoustu dobrých hráčů, z nich mnozí prošli Slavií, takže o to by to pro nás bylo horší," přiznal, že i on cítil úlevu, když zasáhl VAR a branka Skaláka neplatila.