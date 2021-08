Je těžké sehrát se, když pořád dokola odchází tolik hráčů, pověděl Koscelník. Co s ním bude dál?

S pohárovým zástupcem sahali alespoň po bodu, jenže v útoku Liberečtí znovu vyhořeli a po domácí prohře 0:1 s Plzní opět klesli na poslední místo tabulky. „Nekouká se na to dobře. Obzvlášť, když jsme Liberec,“ povzdechl si obránce Martin Koscelník po třetí domácí prohře ze čtyř ligových kol.

„Zatím se nám nedaří, ale jak už říkal trenér (Hoftych), máme skoro nové mužstvo, odešli nám tahouni a kádr se zatím nedoplnil. Uvidíme, co bude dál. Ovšem myslím, že s odehranými zápasy to vypadá líp a hrajeme lépe. To je asi jedno z mála pozitiv," řekl slovenský reprezentant.

„Nechci se na to vymlouvat, ale je těžké se sehrát, když každou půl sezonu odejde tolik hráčů. V Liberci jsem čtvrtou sezonu a je to pořád dokola. Slovan je však silný tým, který se s tím dokáže popasovat a věřím, že to zvládneme i teď," pověděl Koscelník.

Trenér Liberce Pavel Hoftych.

Radek Petrášek, ČTK

Slovanu podle něj chybí v zakončení větší klid a kvalita. „Ale všichni pracujeme na tom, aby se to zlepšovalo a věřím, že se výsledky co nejdříve dostaví. S Plzní jsme měli pološance. Škoda Mikyho (Mikuly) tyčky po standardce," připomněl největší šanci Severočechů v polovině první půle, kdy domácí kapitán po chybě domácí obrany z malého vápna hlavičkoval jen do tyče.

„Standardka je jedna z možností, kterou se dá zápas rozhodnout. Nám se to nepodařilo, soupeři ano. Je to škoda. Takhle jsme nezvládli zápas s v minulém kole s Hradcem, a teď zase. Musíme na tom zapracovat," poznamenal účastník letošního evropského šampionátu v dresu Slovenska.

Spekulovalo se, že po šampionátu kádr Slovanu rovněž opustí, ale jednání se Spartou ztroskotala. „Komunikoval jsem s trenérem a říkal, že když konkrétní nabídka nepřijde a nedopadne to, jsem hráčem Slovanu. Víc jsem se tím nezabýval. Dál budu v dresu Liberce odevzdávat sto procent, a co přijde, to přijde," uzavřel.