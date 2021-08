Valtr věří, že přispěje ke zvýšení důvěryhodnosti a zefektivnění FAČR

Valtra si vybral nedávno zvolený nový předseda FAČR Petr Fousek, který s ním spolupracoval už v organizačním výboru mistrovství Evropy jednadvacítek v České republice v roce 2015. Ve funkci nahradil Jana Paulyho, který k 31. srpnu skončí i jako zaměstnanec FAČR.

"Dlouhou dobu jsme to s Petrem (Fouskem) probírali, rozhodnutí bylo zvážené po několikatýdenních rozhovorech. Vím, co ta funkce přináší. Mám svou vizi, jakým způsobem FAČR organizačně vést k cíli, který jsme si předsevzali. Chceme zvednout důvěryhodnost FAČR," řekl na setkání s novináři Valtr.

Příliš nekonkretizoval, jaké změny ve funkci generálního sekretáře chystá. "Nevím, co dělal můj předchůdce. Nedokážu to vyhodnotit a ani nechci. Mám svou vizi, kterou jsme si ujasnili s panem předsedou. Nechci se srovnávat," uvedl Valtr, který v minulosti také působil jako ředitel oddělení logistiky a služeb na ČMFS, což byl předchůdce FAČR.

Ve funkci generálního sekretáře je týden. "Práce mám požehnaně, ale těšil jsem se na to. Našel jsem svoje věci, které mě hodně motivují. Jsem rád, že výkonný výbor schválil změnu organizační struktury FAČR, což je první velký krok. Na to navazuje změna interních pravidel, je tam organizační řád, pracovní řád. Aby se procesy zefektivnily. Vypadává už na mě spousta věcí, které buď nebyly dotažené do konce, nebo byly neefektivní," poznamenal Valtr.

Naznačil ale, že neplánuje úplné personální zemětřesení. "První můj dojem z těch lidí je velmi pozitivní. Může to vyplývat i z toho, že mají nového generálního sekretáře. Cítím změnu klimatu. Seznamuji se s lidmi, vím, že tahle funkce nejde dělat řeznickým způsobem. S každým se chci potkat a s každým jednám na rovinu," řekl Valtr, jenž posledních osm let zastával různé funkce v Unii evropských fotbalových asociací (UEFA).

Právě od UEFA se chce FAČR při změnách struktury inspirovat. "Stará struktura rozdělovala FAČR do čtyř segmentů a měla 14 nebo 15 ředitelů. To je model, od kterého odstupujeme. Společně s centralizací bude svaz rozdělený na dvě části. Jedna bude sportovní (technický ředitel) a druhá bude zahrnovat obslužné procesy, jako jsou finance, právo, komunikace, logistika. Je to primárně o správném fungování, ale přinese to úspory. V mých očích to byl nepochybně jeden z mých volebních cílů," řekl Fousek, který byl zvolen na začátku června.

"Aktuálně se všechny směry sbíhají ke generálnímu sekretáři a předsedovi. Směřuje to k modernímu řízení asociace a navíc mi to pomáhá k tomu, aby mi nic neuniklo. Abych nebyl v minulé decentralizované pozici, že bych nevěděl, co se děje ve třetí, čtvrté části," dodal Valtr.