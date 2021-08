Poslední mohykán se v Plzni chytil šance. Jen jsem slíznul smetanu, řekl

„Jsem rád, že čapnul šanci, kterou dostal. Vypadalo to, že s námi vůbec nebude. Nakonec jsme ho kvůli velké marodce stáhli z béčka a zatím to zvládá velmi dobře," pochválil kouč Plzně Michal Bílek pravého obránce. „Na jeho postu je velká konkurence. S Havlem hraje podobně ofenzivně, oba jsou schopní dát gól," pochvaloval si Bílek.

32letý bek jeho slova na severu Čech potvrdil krátce po pauze, kdy po standardní situaci dobře zavřel prostor na zadní tyči a do Knoblochovy branky dorazil gólmanem vyraženou hlavičku Mosquery. „Vždy jsem klukům říkal, že bych chtěl dávat takové góly, ať se mi míč odrazí před prázdnou branku. Stál jsem v pravý čas na správném místě a jen jsem slízl smetanu," usmál se poslední mohykán ze zlaté plzeňské generace.

Symbolicky tak právě on na západ Čech vrátil časy, kdy bylo běžné, že Plzeň ligové elitě vévodí. Do čela ligy se Viktoriáni vyhoupli poprvé po dlouhých 758 dnech! „I kdyby to bylo jen na chvilku, je to povzbuzující okamžik. Jsem rád, že jsme chytili začátek soutěže, protože je to nesmírně důležité. Je to odměna pro kluky za to, že dobře pracují," chválil Bílek.

Zkušeného kouče těšil i fakt, že tým zvládl velký počet zraněných z úvodu sezony. „Máme dostatečně široký kádr. Hráči, kteří na začátku přípravy vypadali, že budou mít těžké se prosadit, teď pravidelně hrají," poznamenal Bílek a konkrétně jmenoval Janoška či Káčera.

„Jsme spokojení. chtěli jsme, aby se nám povedl start. Dřeme jeden za druhého a vyplácí se nám to, body sbíráme," uzavřel spokojeně Řezník, podle něhož Viktoriánům výhra v Liberci pomůže před čtvrtečním play off Konferenční ligy s CSKA Sofia.