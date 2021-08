Krásné období, libuje si ženáč Pešek. Kolotoč událostí sviští dál

Stal se nejznámějším fotbalovým ženichem léta, který musel kvůli nominaci na evropský šampionát odložit svatbu. Ve zběsilém tempu prožívá zásadní životní období.

Spartě se navrátilec z Liberce vyplatil hned na začátku sezony, když vítězným gólem proti Rapidu Vídeň trefil jistotu základní skupiny Evropské ligy.

„Strašně hektické, ale docela rychle to utíká. Říkal jsem si, že by se to mohlo trochu zpomalit, abych si užíval ještě víc, protože kolem mě se teď dějí velké věci. Nečekaná nominace na EURO, svatba, přestup... Musím smeknout klobouk, jak to manželka zvládá. Všechno tady měla na starosti, ale vyšlo to," usmíval se Jakub Pešek.

Teď se znovu zaskvěl proti Votrokům. „Mám krásné období, odráží se to i ve fotbale," pochvaluje si v rozhovoru pro O2 TV Sport.

Řada posil tlak na Letné nezvládá, Pešek je zatím jiný případ.

PEŠEK | „První poločas nebyl dobrý, ve druhé půli to bylo rapidně lepší. Celé to bylo o prvním gólu, kdybychom ho dali z těch náznaků už v první půli, nastartovalo by nás to už dřív.“



Střelec dvou branek hodnotí výhru 4:0! #acsparta



„Je asi výhoda, že jsem Spartou prošel. Vím, jaké zvyky tady platí. Vlítl jsem do toho a jsem za to rád."

Záložník zvládá i náročný program.

„Pešino hraje pravidelně. Vyhovovalo mu, že Hradec chtěl hrát otevřeně, ne s tak zhuštěnou obranou jako jiní soupeři," poukazuje trenér Pavel Vrba.

Reprezentant je na sebe ovšem náročný. „Z mé strany to určitě mohlo být lepší," říká kriticky.

„První poločas jsme nezvládli, jak jsme si představovali. Oni na nás byli dobře připravení, my jsme se k nim nemohli dostat, i když jsme dvě tři šance měli, ale nebylo to ono. Hradec hrál jinak, než jsme čekali, v první půli jsme si to osahali, vyzkoušeli a druhý poločas byl rapidně lepší," líčí osmadvacetiletý křídelník pro klubovou televizi.

V prvním poločase gól nepadl, až po přestávce přišla kanonáda.

„O přestávce jsme si řekli, že něco musíme změnit. Dali jsme kýžený první gól, od toho jsme se odrazili a pak už to šlo líp," poukazuje Pešek.

„Rozhodla první branka, o ní všechno bylo. Kdybychom proměnili jednu z šancí v první půli, asi by to bylo jiné už dřív. Ale povedlo se až po půli, pak už jsme měli sílu," dodává.