Jen nepolevit, nabádá Bílek, jehož Plzeň vyhrála devět z deseti zápasů a v lize je stoprocentní

„Kdyby mi před sezonou někdo řekl, že z deseti zápasů vyhrajeme devět, hned bych to bral," usmíval se spokojeně Michal Bílek, trenér Západočechů, po dvoubrankové nedělní výhře nad Karvinou, kterou zařídili Chorý proměněnou penaltou a Kaša, jenž hlavičkou využil centr Janoška po přímém kopu.

Jediný, kdo z deseti dosavadních zápasů dokázal Viktorii porazit, byl FC New Saints z Walesu v úvodním utkání třetího předkola Konferenční ligy. Bílkův tým však doma v penaltách urval postup. „Pochopitelně mě nesmírně těší, že máme úspěšnou bilanci. Dobře jsme chytli začátek nejvyšší soutěže. Zvládli jsme dosavadní bitvy v pohárové Evropě, nyní v play off máme před odvetou dobrou pozici," pochvaloval si Bílek.

„Navíc jsem přesvědčený, že dosud jsou naše výsledky zasloužené. Kluci hrají poctivě, zodpovědně a výsledkům jdou naproti. Hráče neustále nabádám, že nesmí polevit v zodpovědnosti a přístupu. Pokud se tak stane, tvrdě narazíme," přemítal Bílek.

Skvěle mu navíc vychází obměna sestavy. Ať už vynucená z důvodu zranění, či taktická. „Těší mě, když mám k dispozici široký kádr. Pořád máme hodně zraněných a jde přitom o důležité hráče. Ale současně je tolik zápasů, že prostě není možné nastupovat bez změn," vysvětloval Bílek.

„A je perfektní, když kluci, kteří nemají tak velikou zátěž, zvládají do zápasů naskakovat. Pro některé jde přitom o složitou situaci, protože kdekoliv jinde by hráli v základu, zatímco u nás musí na šanci čekat. Ale zvládají to skvěle," lebedil si Bílek, když jeho tým udržel stoprocentní ligovou bilanci a vrátil se do čela nejvyšší soutěže.