Samek oslnil. Před tribunou Sever jej dostihla nervozita. Ukazuje výjimečné schopnosti, těší Trpišovského

„První trénink s námi absolvoval, když měla liga před rokem a čtvrt pauzu kvůli pandemii covidu. Měli jsme o něm dobré informace. Pak odehrál jedno modelové utkání. Tehdy ho bolelo za krkem, jak se koukal kolem sebe. Dnes je to úplně jiný hráč," popisoval Jindřich Trpišovský, trenér Slavie, cestu mladého záložníka do základní sestavy.

Samek debutoval v nejvyšší soutěži v závěru loňského ročníku, kdy nastoupil v základní sestavě při zápasech proti Jablonci a Českým Budějovicím. Pak naskočil do souboje se Zlínem v úvodním duelu letošního ročníku, během minulého týdne pak debutoval v pohárové Evropě při utkání play off proti Legii Varšava.

„Čím větší porci minut od trenérů dostávám, tím jsem si na hřišti jistější. Dostávám se do více situací s míčem, které pak řeším lépe," vykládal Daniel Samek, který na první gól souboje s Baníkem nahrál Teclovi z přímého kopu, druhou branku zápasu obstaral sám v nastavení první půle. „Svojí slabší nohou jsem se trefil snad poprvé v životě," smál se Samek, jehož při střídání vyprovázel bouřlivý aplaus.

Děkovačka před tribunou Sever

Jako bonus pak absolvoval Samek tradiční děkovačku před tribunou Sever. „Byl jsem nervózní. Stát v sedmnácti před celou tribunou, to se nepoštěstí každému. Ale nepřeřekl jsem se a zvládl jsem to docela dobře. Bylo to fajn," vracel se Samek k opojnému momentu.

Další výjimečný okamžik pak přišel v šatně ještě před týmovou děkovačkou v rámci uvítacího rituálu. „Nastoupilo kolem mě asi šest kluků, takže jsem nemohl utéct a schytal jsem asi deset vajíček. Měl jsem to všude, musel jsem hned do sprchy. Ale když gólový debut, tak se vším všudy," bral vše s nadhledem Samek.

Radost v podání fotbalistů Slavie během utkání s Baníkem Ostrava.

Vlastimil Vacek, Právo

„Zápas s Baníkem byl nejlepším zážitkem mého života. Byl to skvělý zápas. Pro mě naprosto nepředstavitelný, fantastický. Asi mi to všechno dojde až později," říkal Samek, který do Slavie přišel v létě 2018 z Hradce Králové, kde s fotbalem začínal.

„Má vnitřní odvahu a chuť. Nebojí se hrát. Je to takový blyštivý kamínek. Ale zažil jsem mnoho hráčů, kteří měli skvěle našlápnuto. A pak neskončili dobře. Cesta na vrchol má určité nástrahy. Ale Dan má vysokou inteligenci a mozek, tudíž by to měl mít jednodušší," říká Trpišovský o slávistickém talentu. „Přeskočil některé hráče v hierarchii. Na tréninku ukazuje výjimečné schopnosti. Není alibista, má sebevědomí. Vážně velký příslib pro budoucnost."