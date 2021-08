Kamarádi se mě už ptají, co je v Liberci špatně, přiznává zaskakující Holeňák po další prohře

„Moc nás mrzí, že jsme prohráli. Všichni jsme byli odhodlaní konečně získat tři body, což se nám bohužel nepovedlo. Velké zklamání," přiznal Holeňák, který převzal Liberec do neděle.

Nepříjemný týden?

Není to příjemná situace. Byl to šok. Pochopitelně jsme nečekali, že ve středu prohrajeme se Zbuzany. Všichni jsme si uvědomili, že je to špatně a bohužel skončili naši trenéři a kamarádi Pavel Hoftych s Pavlem Medynským, které tímto zdravím. Hrozně mě to mrzí. Plánoval jsem, že případnou výhru jim věnujeme... Mrzí mě to, co se událo, a ještě se asi něco dít bude, protože jsme zase prohráli.

Tušíte, co teď bude dál?

Po šoku v poháru jsme dostali instrukce, že tým přebírám do neděle a od pondělí by zřejmě měl nastoupit nový trenér. Ale nevím, kdo to bude, ani jestli nastoupí v pondělí, v úterý nebo ve středu.

Filip Havelka ze Slovanu po prohraném utkání.

Radek Petrášek, ČTK

Co je v Liberci špatně?

Na to se mě teď často ptají kamarádi i známí, co se děje, že tady musí být něco špatně v kabině. Ale ono není! Kluci se snaží, tréninková morálka je v pořádku. Jen sportovní forma není taková, jaká by měla být. Nevytváříme si tolik šancí. A nedaří se nám. Bude na novém trenérovi, aby formu obnovil. Je to jen o tréninku a o práci a je potřeba i trocha štěstí, aby se to zase otočilo na vítěznou vlnu. Jsme v krizi a musíme být silní a dostat se z toho.

Co je příčinou čtvrté domácí prohry?

Myslím, že jsme do zápasu nevstoupili špatně. Plnili jsme plán a kombinace se nám celkem dařila. Bylo však málo brankových příležitostí. A když to ve druhém poločase vypadalo, že se nadechujeme, byli jsme oslabení a pak to neubránili.

Jak utkání ovlivnilo vyloučení Koscelníka v 69. minutě?

Ten moment utkání ovlivnil hodně. Konečně to vypadalo, že si vytvoříme nějakou šanci a v tu chvíli přišel tento klíčový okamžik. Zápas to ovlivnilo strašně moc a bohužel negativně pro nás. Oslabení jsme neubránili, když jsme udělali jsme chybu, po které nám soupeř dal gól.

Souhlasíte s verdiktem rozhodčího, který Koscelníka vyloučil po zásahu VAR za šlápnutí na soupeře?

Viděl jsem to z daleka jen z lavičky, na videu ještě ne, takže to nechci hodnotit. Ale nejprve jsem si myslel, že to není ani faul. Pak ho rozhodčí zapískal. Záhy se šel podívat na video a vytáhnul červenou kartu. Když to přezkoumal na videu, tak zřejmě asi byla, i když mi to tak nepřišlo.

Najdete po další prohře vůbec i nějaká pozitiva?

Samozřejmě, ta najdete v prohraném zápase stejně jako objevíte chyby po vyhraném utkání. Třeba mě potěšily individuální výkony některých hráčů. Fotbal se však hraje na góly a když je nedáte, vyjde to vniveč. Možná někteří fanoušci, kteří ten sport znají, i ocení, že tam byla touha, ale převážnou většinu to nejspíš nezajímá, čemuž se ani nedivím. Potřebujeme body. Chtějí góly a šance, což jim momentálně nenabízíme. Člověk se ani nemůže divit, že jsou naštvaní. Musíme jim to vrátit v dalších zápasech.