Petržela vstřelil Pardubicím povedeným lobem rozdílový gól. Prý jsem poloviční Schick, usmívá se

Jaké to bylo utkání?

Hodně těžké. Pardubičtí mají výborné běhavé mužstvo. První poločas jsme ale měli pod kontrolou. Skoro k ničemu jsme je nepustili, a mohli jsme vést i výrazněji než 2:0. Po přestávce to ale už bylo z naší strany horší. Zbytečně jsme zalezli a hosté nás dostali pod tlak. Jejich nakopávané balony do šestnáctky nám dělaly problémy. Naštěstí jsme jim dovolili jen snížit. Jsme moc rádi, že jsme náročný duel dovedli ke třem bodům.

Asi nejhezčím okamžikem zápasu byla vaše branka na 2:0. Věděl jste hned, že zkusíte skórovat technickou střelou přes gólmana Markoviče?

Ano. Všiml jsem si, že brankář proti mně nejdřív vyběhl, avšak vzápětí začal zase couvat. Tak jsem ho přeloboval. Kluci si už ze mě v kabině dělali legraci, že jsem takový poloviční Schick. (úsměv)

Zdálo se, že jste byli na Pardubice velmi dobře připraveni. Bylo to i díky tomu, že váš kouč Svědík odtud pochází?

Myslím, že to nehrálo podstatnou roli. Všichni jsme o nich už dopředu věděli dost. Trenéři nás navíc velmi dobře připravují na každého soupeře. V minulé sezoně jsme s Pardubickými dvakrát padli, teď to naštěstí vyšlo. Zaplaťpánbůh za to.

Zleva Jhon Mosquera z Plzně a Milan Petržela ze Slovácka.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Teprve podruhé v novém ligovém ročníku neviděl žádný z vašich fotbalistů červenou kartu. Kladli jste před zápasem velký důraz na disciplínu?

Moc jsme to nerozebírali. Ale samozřejmě jsme si řekli, že se musíme soustředit výhradně na hru a absolutně neřešit nic kolem.

Trenér Svědík musel kvůli trestu za vyloučení sledovat utkání jen z tribuny. Mělo to na váš výkon vliv?

Nebyl samozřejmě slyšet tolik, jako když je na lavičce. V tomhle jsem ale žádný problém neviděl.

Kouč vás teď staví na křídlo s ofenzivnějšími úkoly než dřív. Vyhovuje vám to?

Určitě. Nemusím se tolik vracet. (smích). Taky se dostávám víc do zakončení, za což jsem samozřejmě rád.

Ještě víc šancí než vy má poslední dobou útočník Jurečka, ale příliš mu to nepadá...

Je to pravda. Nevyvíjíme na něj ale žádný tlak. Jeho samotného to hrozně trápí. Všichni věříme, že to zlomí, a začne dávat mnohem víc gólů.

Jste spokojeni se vstupem do soutěže? Body jste zatím ztratili jen porážkou v Plzni a plichtou v Jablonci..

Myslím, že se nám úvod ligy vydařil. Po reprezentační pauze uděláme maximum, abychom na solidní výsledky navázali a dál se drželi v popředí tabulky.

Vy osobně nadcházející dvoutýdenní přestávku vítáte?

Docela ano. Na začátku sezony jsem byl zraněný, a tak je to pro mě příležitost dohnat ne úplně stoprocentní kondici. Věřím, že budu mít zároveň i nějaký čas na odpočinek a nabrání sil.