Teď se to ke mně odráží a mám už i nějaké zkušenosti, směje se kat Jablonce Hála

Na hřiště jste přišel až ve druhém poločase. Jak se to dělá, vstřelit za 45 minut dva góly, a ještě připravit třetí pro Ondřeje Zmrzlého?

Kdybych to věděl, nechal bych si to asi patentovat. Byla to, řekněme, asi shoda náhod. Jsem ale rád, že jsem takto pomohl týmu, že jsme si došli pro vítězství, které bylo jednoznačné.

Podařilo se vám to jako střídajícímu hráči už i v minulém kole ve Zlíně, kdy jste k výhře 1:4 přispěl jednou trefou. Jak se s touto rolí smiřujete?

Žádný hráč, který nehraje od začátku, s tím nemůže být spokojený. Snažím se však na to nemyslet, být pořád připravený, a pak když nastoupím, dokázat, že příště bych měl být v základu. Myslím, že dnes se mi to povedlo. A nejen tím, že jsem vstřelil dva góly. Důležitý byl i ten po mé odražené střele. Od toho jsme se pak odrazili.

Jak byste své trefy popsal?

U prvního gólu jsem viděl, že by se míč ke mně mohl odrazit. To se stalo a já tam byl najednou sám. Myslel jsem si, že se gólman bude chtít co nejvíce roztáhnout, a tak jsem se rozhodl, dát mu to mezi nohy. Ve druhém případě mi to perfektně sklepnul David Vaněček. Já pak periferně viděl Holíka, že ke mně běží splašeně. Věděl jsem hned, že když si to zaseknu, nemá mě, a pak už stačilo jen trefit bránu.

Uprostřed trenér Jablonce Petr Rada, vpravo trenér Olomouce Václav Jílek.

Luděk Peřina, ČTK

Už teď kdy na svém kontě máte čtyři branky a jednu asistenci je jasné, že to bude vaše nejproduktivnější sezóna. Co je jinak, že šance proměňujete? Je to třeba věkem?

Nevím. Teď se to ke mně prostě odráží. Nějaké zkušenosti ale už mám, takže to řešení gólových situací je možná přece jen lepší. Doufám, že mi to vydrží.

Bylo to vaše nejpovedenější utkání v nejvyšší soutěži?

Určitě. Dva góly jsem nikdy nedal.

Trenér vás chválil nejen za produktivitu, ale i za práci dozadu...

Jablonec byl v první půli hodně nebezpečný. Neříkám, že to bylo mnou, ale potom, co jsme si k tomu o přestávce něco řekli v šatně, jsme se zlepšili, dali druhý gól, a nakonec jsme je úplně převálcovali. Už se k ničemu nedostali a bylo to jen o tom, kolik to skončí.

V minulé sezóně jste se v koncovce hodně trápili. Teď máte normu tři góly na zápas. Co je jinak?

Je těžké na to odpovědět, protože hráčská osa je téměř stejná. Možná hraje roli útočnější pojetí. Snažíme se více vepředu napadat, získávat míče, a když se to daří, je pravděpodobnější, že dáte góly, než když jste v bloku, čekáte a k bráně to máte šedesát, sedmdesát metrů. Jsme prostě aktivní nahoře, získáváme míče a potom jsme nebezpeční. V tom je asi ta největší změna. Sebevědomí je také úplně jiné, když si vytváříte střelecké příležitosti a nemáte jen jednu, kterou musíte proměnit.

Jak hodnotíte vstup do ligy? Jste v horní šestce, a ještě máte zápas k dobru, byť s mistrovskou Slavií...

Zatím dobře. Jediné, co bylo špatně je, že jsme dostávali hodně laciných gólů. Dnes jsme však udrželi nulu a od toho se musíme odrazit, pokračovat tak dál a držet se v tabulce nahoře.