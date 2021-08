Byli jsme odvážní a makali jsme celý zápas, proto máme bod, říkal karvinský Svoboda

„Nakonec remíza zasloužená, celý zápas se hrálo nahoru dolů. Oba týmy měly šance, ten bod jsme si zasloužili," svěřoval se po náročném utkání s týmem, který v lize neprohrál už jednapadesát zápasů v řadě 19letý útočník Karviné.

„Bylo to strašně těžké utkání. Snažili jsme se od do toho první minuty šlapat, vyrovnat se jim nasazením i bojovností. Byli jsme odvážní, z toho pramenily naše šance a nakonec i tři vstřelené góly," popisoval Svoboda.

Karvinští sice šli ve 27. minutě zásluhou gólu kapitána Michala Papadopulose do vedení, favorit ale ještě do přestávky skóre dvěma góly převrátil a Slezané museli po zbytek utkání dohánět gólové manko. „Dát Slavii tři góly a nevyhrát je trochu pech, ale bohužel. Dostali jsme dva góly ze standardek, což bychom neměli. Jsme v nich silní," přemítal útočník, který do Karviné přišel v létě z rakouského Salcburku.

A v 56. minutě pátého ligového utkání kariéry vstřelil premiérovou ligovou branku. „Bylo to po rohu. Eda (Santos Eduardo) dostal míč pod sebe a já tam šel naslepo. Jen jsem nastavil nohu a trefilo mě to," popisoval Svoboda.

Hostující kouč Jindřich Trpišovský Karvinou po utkání pochválil, zároveň ale poukázal na velký počet hodně ostrých faulů. „Viděl jsem tam deset zákroků, které do fotbalu nepatří. Představoval bych si více fotbalu a méně faulů, aby hra byla plynulejší," uvedl.

Svoboda ale přehnanou agresivitu odmítl. „Nemyslím, že by to bylo extrémně tvrdé. Fotbal je kontaktní sport. Musíme hrát agresivně, ale v mezích. Nebyly tam zákeřné fauly na červenou kartu," řekl Svoboda.

Nasazení bývalých spoluhráčů ocenil také záložník Slavie Ondřej Lingr. „Hráli přesně to, co jsme si říkali. Makali, žrali trávu, takže to nebylo vůbec jednoduché. Přesto jsme vedli, ovšem nechali jsme si dát dva hloupé gól ze standardky. U nás převládá zklamání, měli jsme to ve vlastních rukou a odjíždíme s jedním bodem," řekl.