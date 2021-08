Sparta si brousí zuby na exslávistu z Jablonce. Byl bych proti, netají trenér Rada

Ještě donedávna vcelku nenápadný hráč se stal v Jablonci prvotřídním stoperem. Podle řady expertů by si dokonce zasloužil pozvánku do národního týmu.

Sparta by defenzivního univerzála Jaroslava Zeleného nejvíc potřebovala na jeho původní místo levého obránce. Letní posila Höjer je celý podzim mimo, o víkendu se na stejném postu zranil také Polidar.

Zvládli jsme to herně i výsledkově, liboval si obránce Jaroslav Zelený

Jablonec ovšem moc dobře ví, koho v Zeleném má. Navíc ho stejně jako Spartu čeká podzim v pohárové Evropě.

Jablonecký fotbalista Jaroslav Zelený nechtěl asistovat u sparťanské gólové radosti a spěchá s míčem ke středovému kruhu.

„O nějaké nabídce na Zeleného jsme se zatím v klubu nebavili. A pokud ano, byl bych proti," říká trenér Petr Rada pro Sport.cz.

„Chtěli jsme postoupit do Konferenční ligy, což se podařilo. Máme tedy garantováno dalších šest zápasů v pohárové Evropě. Do domácí soutěže jsme ovšem nevstoupili ideálně. Zeleného odchod by byl asi velký zásah do sestavy," argumentuje zkušený kouč.

Ve skupině chce bodovat

Je mu jasné, že konečné rozhodnutí nebude na něm. „Jsem jen trenér, i když mé slovo by mělo mít váhu. Záležet nakonec bude na vedení a majiteli," uvědomuje si Rada.

Postupem do Konferenční ligy vydělal klubu přibližně 76 milionů korun. A ve skupině s Alkmaarem, Kluží a Randers nechce hrát druhé housle.

Trenér Jablonce Petr Rada na tréninku před utkáním s Celtikem Glasgow.

„Postoupili jsme, teď chci získat co nejvíc bodů. Každý má přece ambice jít ze skupiny dál," ujišťuje Rada.

Jablonec zkoušel v létě získat ze Sparty některé hráče aspoň na hostování, k dohodě však nedošlo. Letenští především z řad svých mladíků mají jako případnou protihodnotu za Zeleného, koho nabídnout.

„Jestli bych si ze Sparty teoreticky někoho vybral? No, kdyby mi sebrala klíčového stopera, potřeboval bych přece jiného stopera, to je jasné, ne? Hancka nebo Panáka," usmívá se Rada, který před časem i Spartu vedl.