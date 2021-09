Reprezentuje, ale za Liberec nehraje, dostane Mara ještě šanci? Jeho vyřazení předcházel konflikt na tréninku

„Když to týmu moc nejde, byla by škoda nevyužít hráče, který už prokázal svou kvalitu. Záležet bude hodně na něm. Pokud budu vědět, že chce Liberci pomoci, určitě nebudu proti tomu," řekl Kozel po své inauguraci U Nisy. Je jasné, že kvalitní univerzál by se Liberci v hluboké krizi šikl.

Rodák z Conakry však zatím v této sezoně neodehrál ani minutu, přestože ještě před rokem patřil k pilířům základní sestavy. V minulé sezoně dal v lize dvě branky a na tři nahrál. A téměř přesně před jedenácti měsíci mu jako spolehlivý exekutor zajistil proměněnou penaltou v nastaveném čase postup do základní skupiny Evropské ligy.

Liberecký záložník Kamso Mara.

https://www.fcslovanliberec.cz

Proč byl tedy z modrobílého týmu v přípravě vyřazen? „Pro mě i pro tým bylo vždy hrozně těžké navazovat znovu a znovu spolupráci s hráčem, který chtěl z Liberce opakovaně odejít. Když svůj postoj dáváte opakovaně najevo, není to dobře. Vždy se nám to povedlo. Letos však za námi Kamil přijel do Rakouska v nedostatečné kondici a my jsme se už rozhodli, že s námi pokračovat nebude," vysvětluje dnes již bývalý kouč Pavel Hoftych. Maru trénoval pod Ještědem dva roky.

„Osobně jsem s ním nikdy žádný konflikt neměl, ale největší problém vždy bylo sladit jeho návrat tak, aby ho unesl hlavně tým," doplnil Hoftych, který si zakládá na chemii v kabině a zdravá přediva vzájemných vztahů.

Ta nefungovala, až napětí podle informací Sport.cz vyústilo v konflikt v letní přípravě, po které se již musel pakovat. Ale nepředbíhejme. Potíže totiž zakořenily již loni na podzim.

Kamso Mara ze Slovanu Liberec proměňuje nařízenou penaltu v utkání proti Spartě.

Vlastimil Vacek, Právo

Kaňkou na jeho působení v modrobílé kabině mělo být vedle pravidelné touhy klub opustit i okolnosti podzimního utkání Liberce v Teplicích. Slovan tehdy odjel na Stínadla zdecimovaný covidem. Mara se však z ligového boje omluvil kvůli zranění, jenže následně zamířil na reprezentační sraz, což mělo způsobit mezi hráči hodně zlé krve...

Po minulé sezoně již nechtěl v Liberci pochopitelně pokračovat v žádném případě a hledal si angažmá. Bylo to logické. Pod Ještědem odehrál výbornou sezonu a výrazně mu pomohl v Evropské lize. Chtěl se posunout. Jenže vysněná nabídka nepřišla. Jelikož má s Libercem smlouvu až do prosince příštího roku, nakonec za týmem musel dorazit na herní soustředění do Rakouska. Se zpožděním a údajně nebyl v právě stoprocentní fyzické kondici.

Liberecký Kamso Mara (uprostřed) slaví se spoluhráči vítězný gól z penalty proti APOEL Nikósie.

Vlastimil Vacek, Právo

K idylce měl vůbec daleko. Vzdát se musel i čísla 23, které připadlo navrátivší se klubové legendě Theo Gebre Selassiemu, pro něhož bylo číslo velice důležité a s „23" spojil svůj charitativní projekt. Mara si postěžoval na sociálních sítích.

A pod Alpami napětí eskalovalo. Týmu se musel po svém příchodu omluvit, ale hned na prvním tréninku se po ostrém zákroku dostal do konfliktu s jedním ze svých spoluhráčů. Z týmu musel odejít. A dosud se připravoval individuálně.

Anuar Tuhami z Apoelu (vlevo) a Kamso Mara ze Slovanu Liberec během utkání 4. předkola Evropské ligy.

Vlastimil Vacek, Právo

„K událostem v Rakousku se vyjadřovat nechci. Každopádně Kamso je kvalitní fotbalista, ale po třech půlročních periodách nebylo možné neustále hledat kompromis a vracet ho do týmu. Teď už to není moje starost, ale pro mě je hlavně nepochopitelné, jak je možné, že si nové angažmá nenašel hráč, který tady odvedl kvalitní práci a byl v té chvíli na dosavadním vrcholu. Zároveň chtěl odejít do jiného klubu a Slovan Liberec mu jednání umožnil, a přitom klub neměl přemrštěné podmínky. Pro mě jde o velkou záhadu a neznámou," podivuje se Hoftych.

Jeho nástupce Luboše Kozla tak v případě Marova návratu čeká nanejvýš choulostivý úkol. Za normálních okolností by jeho comeback do týmu nejspíš neprošel, jenže Slovan se v běžné situaci nenachází. Naopak zažívá nejhlubší depresi své prvoligové historie. Pomůže Mara Slovanu ze dna tabulky a nastartuje tím i svou povadlou kariéru?