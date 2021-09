Tvrdíkův nápad na triumf? Rozehnat áčko! Peníze má Slavia na dva roky, uklidňuje

Čínská podpora je limitovaná - „Čína zregulovala investice, ne podporu stávajících klubů. Často čtu, že Citic nám nepomáhá. Kdyby to tak bylo, byli bychom v obrovských problémech. Oni nás podporují limitovaně, ale funguje to. Není pravda, že by si Citic bral peníze ze Slavie. Oslabování podpory čínského akcionáře nebo jeho útěk z klubu je nesmysl. Jsem šest let ve funkci a podle zpráv každý rok krachujeme... Klub je z hlediska cash flow zajištěn na dva roky dopředu. Nemáme žádné dluhy, platíme na čas, na účtu máme dost peněz."

Prodej hráčů byl v plánu - „Počítali jsme, že v létě odejdou dva hráči: Sima a Olayinka. U Simy je výsledná nabídka skvělá. Covid změnil prostředí, trh je jiný. Navíc přestup fatálně ovlivnila jeho nemoc třísel, nehrál. To vše srazilo jeho cenu. V součtu je to deset milionů eur. První nabídka Brightonu byla šest milionů eur a malé procento z dalšího přestupu, to jsme nevzali. Sima může být famózní, ale taky nemusí. Přišel za osm milionů korun, odešel za plus minus deset milionů eur. Nevyšel Olayinka, sáhli jsme po Zimovi. Cena? Přišel za třicet milionů, za rok odchází za pětinásobek, máme další procenta z přestupu. Hodilo se to z hlediska finančního plánu. Pro Davida skvělé, pro klub taky skvělé."

Předkola musí být vrcholem sezony - „Příští rok pohárová předkola musí být vrcholem sezony. Ne titul, ne skupina evropského poháru! Nebyli jsme na startu sezony v top formě, proto nás vyřadili mistři Maďarska a Polska. Roli hraje téměř neabsolvovaná příprava kvůli nedostatku času a covidu. Ve chvíli, kdy jsme získali titul, jsme měli rozpustit A-tým a dohrát ligu s béčkem. Rozehnat to a starat se o sebe. Liga by měla být kratší. Tohle je poučení. Předkola jsou jak derby, jak zápas o titul! Potřebujeme na náš styl hry hráče plné sil, borce, kteří mají za sebou dovolenou a kondiční soustředění."

Konferenční liga není ztráta - „Ve Varšavě to byl s Legií zápas o prestiž. Ve smlouvách hráčů je často obsaženo, že se při postupu do Ligy mistrů a Evropské ligy platí jeho bývalému klubu, hráči i agentovi... Konferenční liga v tomto není vůbec zahrnuta. Takže ztrátová vůbec není. Řádově sto až dvě stě milionů bychom platili za LM, vyšší desítky milionů by byly za EL. Takže Konferenční liga ve finančním plánu pro nás není ztráta, naopak je mírně výhodnější. Je to štěstí v neštěstí."

Za derby vyšší prémie než za Evropu - „Musíme se přizpůsobit situaci, do které jsme se dostali. Příští rok bude o Ligu mistrů hrát jen vítěz naší ligy, do pohárů jdou jen čtyři týmy. Liga je pro nás teď důležitější než mezinárodní soutěže. Sparta bude po dlouhé době vážný konkurent. Za mě jsme ještě nikdy neprohráli derby. Teď čekám, že to bude těžké. Až ho prohrajeme, pak teprve budu smutný. Jednou to přijde. Motivace na podzim je jasná, hráči určitě dostanou vyšší prémie za derby než za Konferenční ligu."

Stoperů je stále dost - „Máme na dva stopery dost hráčů. Ondru Kúdelu - kdyby Kudy byl po Karviné dlouhodobě zraněný, tak Zima neodešel. Čekali jsme na výsledky jeho vyšetření. Jsou tu Kačaraba a Ousou. Oběma hodně věříme. Skvěle vypadá Hovorka, do jeho regenerace jsme investovali hodně. Máme Takácse. Naše stoperské řady nejsou špatné ani po Zimově odchodu."

Deli byl nejdražší hráč - „Simon Deli podle mnoha fanoušků měl být řešením na stopera, když Kúdela byl ještě v trestu. Ale on odcházel ze Slavie s tím, že v jeho věku je jeho cílem podepsat velký poslední kontrakt. Jeho agenti s námi nechtěli vůbec jednat, až ve druhé půlce července na to došlo. Ale podmínky jeho agenta byly nesmyslné. Jeho roční plat tady převyšoval milion eur čistého, byl náš nejdražší hráč. A on chtěl ještě přidat! Pak už nebylo nic platné, že ho Bruggy byly ochotné pustit zadarmo. Prostě to nešlo."