Baník zahájil oslavy výročí, trvat budou celý rok. Bude to velkolepé, řekl majitel Brabec

Pamětní kámen je z čediče neboli bazaltu, který se kdysi těžil v místech, kde poté vyrostly ikonické Bazaly.

Zhotovit ho nechal spolek Baník Baníku. „I toto ukazuje, že Baník je rodina. Spolku se povedl, jsem za to rád, děkuju jim za to. Určitě si tam rád zajdu s manželkou a řeknu: Vidíš, tady Baník před sto lety vznikl," uvedl majitel klubu Václav Brabec.

A připojil své přání klubu, který v roce 2016 koupil ve zuboženém stavu. „Přál bych Baníku vlastní stadion, ale je to strašně složité. Nicméně tak velký klub se širokou škálou fanoušků, by si vlastní zdůrazňuji fotbalový stadion zasloužil," dodal Brabec při zahájení oslav, na kterém klub odhalil speciální logo, které budou fotbalisté nosit celou sezonu i na dresech.

Oslavy zahájila akce na Prokešově náměstí v Ostravě, součástí byla autogramiáda současných i bývalých fotbalistů Baníku

Jiří Tomaškovič, Právo

Vrcholem celoročních oslav, jejichž součástí bude například výstava Baník Expo, či přípravný zápas příští rok v červenci s týmem z top pěti evropských soutěží bude dvoudenní hudební festival v záři roku 2022 na Slezskoostravském hradě.

„Vrátíme se vlastně tam, kde to všechno začalo," uvedl hlavní organizátor oslav Matěj Šturala, který dodal, že součástí oslav budou i menší projekty, například Baníkovská krev, která bude mít za úkol získat v průběhu roku 1922 nových dárců krve.

Velký koncert na oslavu Baníku se bude konat 9. a 10. září a jeho ambasadorem bude Jaromír Nohavica. „Už brzy to bude sto let, co naši dědové a pradědové začali chodit na Slezskou. Dnes by jistě byli by hrdi, čeho všeho Baník za těch sto let dosáhl a co všechno Ostravě dal. Pro mě je Baník téměř každodenní součástí. Oslavy to budou velké a jsem rád, že se jich můžu zúčastnit," uvedl populární ostravský písničkář.

„Chceme si to užít, protože sta let se jen tak někdo nedožije. Doufáme, že Baník bude věčný. My bohužel ne, takže si to budeme chtít užít. Oslavných akcí bude několik, to znamená několik důvodů se napít a Baník zapít. Vyvrcholení dvoudenního festivalu na Slezskoostravském hradě bude opravdu velkolepé a zajímavé," zdůraznil majitel klubu.

„Rádi bychom v místě, kde to kdysi všechno začalo, postavili alespoň repliku restaurace U Dubu, kde signatáři před 99 lety Baník založili. Budou tam akce pro rodiny s dětmi, kde si chlap může odskočit na pivo. Dokážu se vžít do toho, že tam zajdu, dám si pivo a zamyslím se nad tím, že tady to vše před sto lety vzniklo," přemítal Brabec.