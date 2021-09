Plzeň na prodej? Klub hledá investora, miliony z Evropy zoufale chybějí

Šlágr české nejvyšší soutěže mezi fotbalisty Plzně a Sparty se blíží. Na programu je již v sobotu. Fanoušky Viktorie však musela před ostře sledovaným mačem pořádně vyděsit zpráva o tom, že je západočeský klub na prodej. Zprávu zveřejnil deník Sport s tím, že zájemců je několik. Cena klubu je 208 milionů a jeho prodej by měl být realizován nejlépe do zimy. Vše potvrdil i zdroj Sport.cz. Ve finální fázi, kdy by ležela na stole konkrétní nabídka před podepsáním, prý ale jednání nejsou.

Když se Plzeň předčasně poroučela z evropských pohárů, musel mít i fotbalový laik jasno, tohle je průšvih. Minimálně pro pokladnu Viktorie. Rozpočet klubu podle všeho přesahuje 300 milionů korun, což není zrovna málo. Majitel klubu Adolf Šádek musel mít po krachu v Sofii, kde tým ztratil slibný dvoubrankový náskok, pořádně špatné spaní. Budoucnost klubu halily pořádně velké otazníky. „Schůzka v pondělí? Nevím, co bude zítra," reagoval zdroj Sport.cz na situaci po bulharském pohárovém průšvihu. Bylo jasné, že 75 milionů korun za účast ve skupině Konferenční ligy byla pro Plzeň nutností pro klidnější existenci.

První záplatou na díru v rozpočtu byl odchod Ba Louy. Klub opustil také stoper Jakub Brabec, který s příjmem půl milionu korun měsíčně byl jedničkou na výplatní listině klubu, na hostování zamířili Michal Hlavatý a Lukáš Matějka. Jenže co dál?

Deník Sport uvádí, že v případě zajímavé nabídky měli mít svolení k odchodu všichni hráči, tedy s výjimkou tria Lukáš Kalvach, Pavel Bucha, Pavel Šulc. Renomovaný server transfermarkt.de přitom ocenil hodnotu kádru plzeňské Viktorie na 22 milionů eur, tedy zhruba 570 milionů korun. „Nesplnili jsme cíl v podobě postupu do skupiny Konferenční ligy, tak bychom v případě zajímavé nabídky o uvolnění daného hráče uvažovali," připouští zdroj Sport.cz.

Zleva Amos Youga ze Sofie, Jhon Mosquera z Plzně a trenér Plzně Michal Bílek.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Sport uvádí, že má západočeský klub zajištěné finance pouze do zimy, a tak je prodej klubu aktuální a žhavé téma. V minulosti se objevilo ve spojitosti s Viktorií jméno Daniela Křetínského, majitele Sparty. Údajně se mělo jednat o tom, že formou sponzoringu jedna z jeho společností může plzeňskému rivalovi pomoci. Tuto variantu ovšem zdroj Sport.cz odmítl s tím, že je to až úplně poslední z variant, po které by západočeský klub sáhl.

Je tak zjevné, že zájemci o koupi klubu a případní investoři se rekrutují odjinud. Najdou se prý v tuzemsku, v Evropě a prý i Severní Americe. Sportu to řekl Jan Brabec ze společnosti Deloitte, který má prodej po finanční stránce na starost. Ten přiznal i to, že zmíněnou zakázku společnosti Deloitte přihrál Jan Nezmar. Bývalý sportovní ředitel Slavie momentálně spolupracuje právě s touto firmou.

„Může se to protáhnout, ale plán je mít do konce roku jasno. Je to věc této sezony," uvedl Brabec pro Sport, v jakém časovém horizontu by měly změny v plzeňském klubu nastat. Naznačil, že v klubu by rád fungoval dál i současný majitel Adolf Šádek, jenž má pověst workoholika a pro svůj projekt dýchá. „Vždycky ale záleží na investorovi, ten rozhoduje, s kým chce spolupracovat," míní zdroj Sport.cz.

Možná i proto bude šlágr Plzně se Spartou pro Viktorii důležitý, Západočeši doma s rivalem z pražské Letné už dlouho neprohráli, teď ale dobrý výsledek potřebují jako sůl. Případným zájemcům by totiž výhrou nad lídrem ligy vyslali signál, že investicí do Viktorie neudělají špatný obchod. Jak se plány povede naplnit bude ale jasné v sobotu večer, zápas má výkop v 19:00.