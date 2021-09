S nožem na krku šel do kolen. Pod tlakem jsem od chvíle, co jsem do Teplic přišel, tvrdí Kučera, že si zvykl

Jen si zakryl oči a klesl do kolen. „To nikoli v předtuše porážky, ale z naštvaní, že jsme si nechali dát tak brzy vyrovnávací gól. Vedli jsme, vývoj utkání nám nahrával, proto jsem věřil, že když jsme ubránili výhru s Jabloncem, svedeme to i s Ostravou,“ vysvětloval tremér Radim Kučera, který je po sedmi kolech podzimu s Teplicemi tam, kde s nimi na jaře skončil. U dna tabulky. S jedinou výhrou a pouhými třemi body. S nožem na krku, protože tlak se stupňuje a on může těžko tušit, co přinesou dny příští.