Teď se ukáže, jakou máme sílu, reaguje Vrba na lekci v Plzni

S Plzní jste slavil velké úspěchy, teď jste do ní poprvé vrátil jako soupeř. Jaké emoce jste prožíval?

Zase jsem tady zažil úžasnou atmosféru s fanoušky. Jsem hrozně rád, že konečně zase můžou chodit lidi na fotbal. Nechci říct, že co se dělo v posledním období, nemělo s fotbalem nic společného, i když to mám na jazyku. Ale bez fanoušků prostě fotbal není fotbalem. Ukázalo se, jak jsou pro fotbal strašně důležití, aby nějak vypadal. Obě dvě strany to zvládly skvěle. Také sparťanští fanoušci byli úžasní. Atmosféra byla na české poměry skvělá.

Začal vám náročný program. Do další pauzy vás mimo jiné čeká Bröndby Kodaň a Glasgow Rangers v Evropské lize nebo Jablonec s mistrovskou Slavií v domácí soutěži. Nemáte obavy, jak se porážka v Plzni na mužstvu projeví?

Narazili jsme na soupeře, který je na úrovni, se kterou se budeme potkávat v Evropské lize. Teď to bude Jablonec a Slavia. Náročný blok doopravdy ukáže sílu, kterou máme. Když to nezvládneme, bude to špatně. Zápas v Plzni nám ukázal, co nás čeká, a teď je otázka, jestli to dokážeme zvládnout. A jestli takový zápas pro nás bude dostatečným ponaučením, že to bude možná trošku jinačí než začátek sezony.

V Plzni jste prohráli především kvůli přístupu k plnění defenzivních úkolů, že?

Určitě ano. Udělali jsme spoustu chyb v defenzivě. Měli jsme dost nedostoupených prostorů i nedohraných situací viz druhý gól. Měli jsme balon pod kontrolou, nezakončili a z brejku inkasovali. Při druhém gólu složitá rozehrávka a trest. Bylo to několik věcí. V některých situacích jsme měli trochu štěstí, ale potom jsme předvedli špatné řešení situací a soupeř toho využil.

Nemáte dojem, že někteří hráči šli do šlágru s menší vervou než domácí?

Spíš si myslím, že domácí využili domácího prostředí a svých fanoušků, kteří je hnali dopředu. Konečně měl fotbal nějakou atmosféru a oni toho využili. Spíš bych řekl, že jsme si mysleli, že hrajeme proti soupeři, který o nic nehraje a že ho po nějaké době udoláme. Byli ve finálních situacích důraznější, zatímco my jsme v určitých situacích propadli.

Ani vy jste nedokázal ukončit dlouhou sérii. Umíte vysvětlit, proč Sparta v Plzni nevyhrála už deset let?

Můžu hodnotit jen z mých zkušeností, které mám. Nám se podařilo na Spartě nad Plzní vyhrát, tady jsme prohráli 2:3. Musíme si zápas rozebrat u videa s chladnější hlavou. Když nebudeme důrazní ve velkých vápnech, tak nás soupeř s takovou kvalitou potrestá.

Marodka je o něco menší. Kdy by mohli nastoupit Dočkal a Krejčí mladší?

Jejich návrat je otázka dnů. Oba hráči jsou připravení se zapojit do plnohodnotného tréninku, potažmo i do zápasů. Věřím, že to bude brzy, ale v Dánsku ještě nejspíš ne. K dispozici by už ale měl být Čelůstka.