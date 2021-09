Vašulín v Českých Budějovicích rozhodl střelou, za kterou býval kritizován

"Ještě když jsme hráli druhou ligu, tak jsem od trenéra (Zdenka) Frťaly dostával za takové pokusy vynadáno. Říkal mi, že místo těch patiček to mám rovnou střílet z jedničky. Ale na tréninku to občas zkouším. A jsem rád, že mi to dneska vyšlo, i když popravdě jsem ten gól ani neviděl, protože jsem byl k míči zády," řekl Vašulín novinářům.

Dodal, že dnes se nebál toho, že by jej kouč Miroslav Koubek za zvolené řešení koncovky kritizoval. "Vůbec jsem na to nemyslel, bylo to jediné rozhodnutí, které jsem v hlavě měl, a chtěl jsem takto dát gól. Ten balón šel trošku za mě, tak jsem se to snažil nějak protečovat a vyšlo to," popsal Vašulín situaci z 53. minuty, kdy skóroval po Vlkanovově přihrávce z pravé strany.

V dnešním duelu mohl slavit dva góly. V úvodním poločase však po rohu mířil hlavou vedle tyče. "Trefil jsem to, jak jsem chtěl, ale v tom pohybu jsem to nedokázal úplně usměrnit. Ale je to škoda, že jsem to neproměnil, kdybychom dali gól do šatny, tak to utkání také mohlo vypadat jinak," konstatoval třiadvacetiletý autor dvou branek v ligové sezoně.

Hradec Králové v úvodních pěti kolech nezvítězil, ale minule porazil Plzeň 1:0 a teď dosáhl stejného výsledku i v Českých Budějovicích. "Je to pro nás povzbuzující, vítězství nám zvednou sebevědomí a od teď už se připravujeme na páteční derby s Pardubicemi, kde chceme opět získat tři body," uvedl Vašulín.