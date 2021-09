Horváth v slzách! Legendu Plzně zlomily vzpomínky na nejsilnější momenty ve Viktorii

„Když pan Šádek přišel do Plzně, měl spousty snů a cílů. Když jsem do Viktorky přišel já, byl jsem na konci sportovní cesty. Byl jsem odejit ze Sparty. To, co jsem zažil v Plzni, je neskutečné. Jsem...," soukal ze sebe dojatý bývalý kapitán Viktorie a současný asistent trenéra Pavel Horváth. Víc mu emoce na nedovolily. Při pohledu na záběry z velkých zápasů, které s Viktorií prožil, se dojetím rozplakal.

„No, netušil jsem, že mě to takhle dostane. Chtěl jsem říct, že jsem strašně šťastný. Jenže nikdy to nebylo o jednom hráči, ale o týmu. Není náhoda, že Plzní prošla spousta skvělých hráčů, kteří se dostali do reprezentace. Klub funguje, snad si toho fanoušci váží. A budou si tohle uvědomovat, i když se třeba nebude dařit," dodal Horváth s odstupem několika minut.

Krátce před 19. hodinou zazpívá českou hymnu proslulá operní pěvkyně Eva Urbanová, vzápětí viktoriáni v retro dresech rozehrají ligovou partii s Českými Budějovicemi. „Dresy jsou hezké, povedené. Je pro mě ctí, že budu moct jeden z nich obléknout a vést v něm Viktorku jako kapitán v zápase," prohlásil stoper Lukáš Hejda.

Limitovaná edice 110 dresů i pro fanoušky

„Červená trika, světle modré trenky a černé stulpny. V takových barvách nastoupili naši předchůdci v roce 1911 ke svému vůbec prvnímu utkání. Je pro nás ctí, že v těchto barvách odehrajeme i výročí zápas," doplnil obchodně-marketingový ředitel Plzně Jaromír Hamouz s tím, že limitovaná edice 110 výročních dresů půjde do prodeje ve Viktoria shopu.

Bohatý předzápasový program v okolí stadionu začne už v 15.00. Pro fanoušky bude k dispozici pivní zahrádka Gambrinus, kde si budou moci vyzkoušet školu čepování piva či soutěžit o výroční plechovky.

Ve velké fanzóně pak budou na všechny příchozí čekat fotbalové atrakce – bublinový fotbal, obří fotbalové šipky či dětská střelnice a fotbalová školička pod vedením mládežnických trenérů FCVP. V rámci fanzóny pak proběhnou i celkem čtyři autogramiády legend a bývalých hráčů i trenérů klubu. Mezi hosty nebudou chybět František Plass, Zdeněk Michálek, Ivan Bican, Karel Krejčí či Jan Rezek s Romanem Pavlíkem.

„Sto deset let je významné klubové jubileum, proto jsme se rozhodli pojmout i výroční zápas ve velmi slavnostním duchu. Chtěl bych tímto pozvat všechny naše fanoušky a věřím, že si tento den užijí," pozval na výroční utkání generální ředitel klubu a majitel Adolf Šádek.