Vracel jsem to naslepo a naštěstí to zapadlo do horního rohu, říkal ostravský útočník Almási

Utkání se pro vás dlouho nevyvíjelo dobře?

Ano. Měli jsme to těžké. Na druhé straně, užil jsem si to. Atmosféra na stadionu byla neskutečná. V první půli jsme dostali nešťastný gól, ze standardky. Měli jsme ji ubránit. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že musíme dát kontaktní branku. Pomohla nám ale až červená karta a vyrovnali jsme. Věřil jsem však, že můžeme i vyhrát, ale i když jsme nějaké náznaky šancí, centry, měli, nepodařilo se.

Jak jste viděl gólovou situaci? Zdálo se, že olomoucký Beneš vám to hodně usnadnil, když centrovaný míč podběhl...

Ano. bylo to tak. Viděl jsem na De Azevedovi, že to podkopne na první tyč. Byl jsem překvapený, že to prošlo, protože stoper Sigmy to měl prakticky na hlavě. Možná to bylo na něj trochu vysoké. Najednou u mě byl míč a já se ho snažil naslepo vrátit na stejnou stranu a naštěstí to zapadlo do horního rohu brány.

Hovořil jste o náznacích šancí, centrech. Co chybělo, abyste se prosadili více?

Nevím. Nebyly to stoprocentní šance. Jsem rád, že jsem se prosadil alespoň z té jedné hlavy.

Hodně soubojů jste svedl s Francouzem Poulolem a občas to mezi vámi dost jiskřilo. V čem byl problém?

Žádný nebyl. Celý zápas byl zrátka vypjatý. Oni chtěli vyhrát, my také. On chtěl odevzdat maximum, já rovněž. Někdy to fotbal přináší. Myslím ale, že žádná zákeřnost tam nebyla ani z jeho strany, ani z mé. Bylo to na férovku.

Několikrát jste na sebe křičeli, hrozili si...

Prostě emotivní duel. Nevím, jestli jsem takový někdy zažil. Přijelo hodně našich fanoušků, byli úžasní. Hned jsem klukům v šatně po závěrečném hvizdu řekl, že kdyby se mělo hrát ihned znovu, okamžitě do toho půjdu. Prostě ten adrenalin, to člověk necítí ani únavu. Takže pro mě to bylo něco neskutečného.

Po kratším půstu jste ve dvou utkáních vstřelil dva góly. Přichází zase střelecká forma?

Dělám to samé, co předtím. Jsem rád za každý gól, za každou šanci, kterou dostanu v základní sestavě. Máme kvalitní kádr i dalšího podobného útočníka Jirku Klímu. Vůbec neřeším, kdo hraje či nehraje. Když budeme dělat oba, co dosud, můžeme být možná časem dobrá dvojka.