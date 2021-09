Jílek spílal sudímu, měl pocit, že ovlivnil zápas

Vytočila ho zejména situace z 51. minuty, kdy Sor, který v té době již měl žlutou kartu, nedovoleně zastavil rychlý brejk Sigmy, ale druhou žlutou mu Klíma neukázal. „Jestliže vyhodnotí zákrok Zifčáka na červenou kartu, což si možná obhájí, nerozumím tomu, proč nevyloučil Sora. Byla to jasná, evidentní žlutá karta. Nechápu to a myslím, že utkání ovlivnil," zuřil i na pozápasové tiskovce rozlícený Jílek.

Pochopení neměl ani pro samotné vyloučení Zifčáka. „Viděl jsem červené karty, za to, že hráč šel proti hlavě soupeře. Pavel však vletěl s cílem zpracovat si balón a Svozila měl ze strany. Všichni Jardu znají, co s takovou situací dokáže udělat, jak to umí zveličit. Přišel tam, viděl vysokou nohu, šel do ní, potkali se, ale Zifčák ho nemohl vidět, nešel tam s žádným záměrem. Za mě to prostě nebylo ohrožení hlavy. Je to o citu rozhodčích, aby tento rozdíl vyhodnotili," pokračoval v kritice Klímy. „Měli jsme skvělý vstup do utkání. Vyšel nám signál z rohového kopu. Stejně tak záměr, hrát hodně energicky, emočně. Utkání z obou stran mělo velmi vysoké parametry, ale jeho výkon, ať se na mě nezlobí, mi do toho nezapadl," podotkl ještě.

V průběhu zápasu Jílek spílal sudímu ještě jednou, a to před vyrovnávacím gólem Baníku. To se domníval, že mu předcházel neodpískaný faul na Breiteho. „Po utkání se však za to omluvil. „Hodně jsem se rozčiloval. Byl jsem přesvědčený, že to byl nedovolený zákrok, a i na kameru tak mé první dojmy vyzněly. Když jsem to však řešil s Radimem, přiznal, že tam kontakt nebyl, že špatně došlápl," vysvětlil Jílek.

„A jestli se cítíme okradeni o dva body? Nemusím na to odpovídat, že. Souhlasím ale," reagoval pak už bez dalšího komentáře na dotaz jednoho ze žurnalistů.

Ještě předtím pak litoval dvou situací, které jeho svěřenci nezvládli. „V první půli jsme měli vedení pojistit. Bohužel, Tonda Růsek neproměnil stoprocentní šanci. No a inkasovali jsme z prostoru, který jsme měli zabezpečený. Víťa Beneš však neodhadl situaci a míč podskočil. Byla to jediná naše chyba. Jinak musím kluky pochválit. Baník si za druhý poločas nevytvořil žádnou nebezpečnou šanci, zatímco my jsme měli dvě slibné akce," zakončil Jílek.

Jeho ostravský protějšek Ondřej Smetana klíčové momenty, ale i samotný zápas viděl jinak. Připustil jen, že poté, co Sor vyloučení unikl, si zhluboka oddechl. „Nechci to však hodnotit. To mi nepřísluší. Všichni děláme chyby. Zákroků, které se daly vyhodnotit jinak, bylo hodně," prohlásil. Zákrok Zifčáka už na rozdíl od Jílka hodnotil rozdílně. „Zrovna jsem se otáčel a z toho, co jsem viděl jsem usoudil, že našeho hráče udeřil, nebo fauloval zezadu. Dál jsem to neřešil. Byla to pro mě jasná červená karta," měl jasno.

Vzápětí také přiznal, že tento moment jeho svěřencům pomohl. „Do té doby jsme se to báli otevřít. Dáno to bylo tím, že jsme brzy inkasovali, bohužel ze standardky, o níž víme a na kterou jsme se připravovali. Měli jsme pak respekt, strach z jejich protiútoků. Škoda, mohli jsme Sigmě ještě více zatopit a třeba i vyhrát. Začala sice dobře, hrála rychle, kvalitně, opírala se o dvě fotbalová křídla, vytáhla obranu, vyztužila střed hřiště, měla tlak, ale nepouštěli jsme ji do šancí. Na druhé straně, ukázali jsme charakter, sílu, když jsme dokázali vyrovnat. Z Olomouce se body vozit nebudou," konstatoval Smetana.