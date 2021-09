Boleslav se sesypala. V lize jsem tohle ještě nezažil, láteřil Douděra. Za příklad dával Zbuzany

Po půl hodině hry poslal Mladou Boleslav hlavou do vedení, jenže radost z toho měl záložník David Douděra pramalou. Středočeši zápas na hřišti nejhoršího týmu ligy během posledních deseti minut ztratili a odjeli s prohrou 1:2. „Strašně těžko se mi to hodnotí,“ přiznal 23letý hráč a začal emotivní rozhovor.

Co se v závěru s Boleslaví stalo?

Jeli jsme sem vyhrát, ale nepodařilo se, hodnotí se to opravdu těžko. V první půli jsme na ně nastoupili dobře. Hráli jsme po zemi a vyústilo to brankou. Do kabin jsme šli za stavu 1:0, což bylo super. Do druhé půle jsme z mého pohledu vstoupili také aktivněji, ale prvních dvacet minut jsme hru rozkouskovali. Posledních patnáct minut se však naše hra tak sesypala, že se mi to fakt těžko komentuje... Přemýšlel jsem, co tady řeknu, ale fakt se mi to hodnotí těžko. Nikdy jsem v lize nezažil, aby se mužstvo takhle rozložilo.

Jak to po utkání tedy vypadalo v kabině?

Nálada tam byla strašná, to si nedokážete představit. Ale zaslouženě. Za mě by se každý měl zamyslet nad tím, jakým způsobem charakterově na hřišti působí. Chyba se stát může, k fotbalu patří. Ale následná reakce musí být úplně jiná, ať už od kamaráda nebo od sebe. Charakter mám v duši, jsem poctivý, ale od některých hráčů si tohle nedokážu vysvětlit.

Zleva Filip Havelka z Liberce a Michal Hlavatý z Boleslavi v nepříjemném střetu.

Radek Petrášek, ČTK

Co tím myslíte?

Musíme víc přepínat. Když kamarád na lajně udělá chybu, okamžitě přepnu a jdu mu pomoct, když jsem nejblíž. Na hřišti nemá být jedenáct samostatně působících frajerů, jdeme tam jako jedenáctka stejných lidí, kteří si pomáhají navzájem. Takhle musí celé mužstvo fungovat. Neexistuje, aby někdo přišel a odkopal si to sám za sebe. Podívejte se na Zbuzany. Hrály tady srdcem, charakterem a vyhrály! To je základ fotbalu. Pokud takhle budete hrát v lize, budete do šestého místa bezkonkurenčně. Je to jen o charakteru, o ničem jiném, obzvlášť v české lize.

Vyloučený Jiří Skalák z Boleslavi.

Radek Petrášek, ČTK

Liberec vyrovnal deset minut před koncem z penalty po faulu Skaláka na Mikulu. Rozhodčí situaci zkoumal ještě pomocí VAR, nečekal jste, že trest ještě odvolá?

Viděl jsem to jen v mikrosekundě, když jsem se otáčel. Myslel jsem, že náš gólman chytil balon a až následně Skalák do Mikuly strčil, ale nevím, zda to tak bylo. Pokud to tak bylo, Mikula nemohl hrát míč a náš gólman ho v pohodě držel. Za mě to faul není a když se rozhodčí šel podívat na video, jen to mé přesvědčení posílilo.

Jenže původní červenou po druhé žluté sudí nahradil rovnou červenou kartou.

Možná mě nějaké kamery zachytily, jak se raduju, když rozhodčí Skalákovi ukázal, že žlutá neplatí a bude to odvolané... Jenže najednou tasil červenou. Ale v žádném případě bych nechtěl, aby to vyznělo tak, že nás poškodil rozhodčí. Jestliže to posoudil jako faul, i když má gólman balon, je to bez debat, protože strčení tam jednoznačně bylo a červená byla oprávněná.