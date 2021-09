Vyloučení Procházky ovlivnilo derby. Byl jsem v šoku, tvrdí zlínský trenér Jelínek

Jakou roli hrála v utkání Procházkova červená karta?

Naprosto zásadní. Vyloučení zápas jednoznačně ovlivnilo v náš neprospěch.

Jak jste viděl Procházkův zákrok na Sadílka?

Já jsem byl hlavně v šoku, jak rychle sudí Pechanec červenou tasil. A pak jsem byl hodně překvapený, že ji posvětil i VAR. Přitom Venca Procházka nohu stahoval a snažil se Sadílka přeskočit. Chápu, že se rozhodčí snaží chránit zdraví hráčů, avšak toto zdaleka nebyl hrubý faul s úmyslem zranit. Viděl jsem už mnohem horší zákroky, po nichž si sudí vystačili se žlutou kartou.

Václav Procházka ze Zlína se dohaduje s hráči Slovácka.

Dalibor Glück, ČTK

Mohli jste v deseti uhrát lepší výsledek?

Bylo to pak už jen o tom, zda udržíme Slovácko dál od naší branky a jestli nám třeba nevyjde nějaký brejk. Ve zbytku první půle jsme oslabení zvládli, avšak po pauze určily ráz zápasu dva soupeřovy góly po standardkách, které jsme si bohužel nepohlídali. Pak už jsme neměli síly na to, abychom střetnutí zdramatizovali.

Neobával jste se za stavu 0:3, že utrpíte ještě větší debakl?

Trochu ano. Měli jsme to už strašně složité. Kluci ale bojovali až do konce, a hradišťští fotbalisté už navíc stáhli trochu nohu z plynu. Mrzí mě, že jsme v závěru neproměnili aspoň jednu ze dvou šancí. Alespoň čestný gól by si zasloužili hlavně naši fantastičtí fanoušci, kteří nás celý zápas skvěle povzbuzovali. Našemu kotli za to patří velký dík.

Proč vám chyběl zkušený Hlinka?

Bohužel rozšířil naši už tak dost početnou marodku. Měl nějaký starší problém s kolenem, ale se sebezapřením k utkáním nastupoval. Teď už to nešlo, čeká ho vyšetření.

Hráči Zlína se dohadují s rozhodčím.

Dalibor Glück, ČTK

Zlín prohrál páté ze šesti ligových derby se Slováckem...

Přičítám to tomu, že Slovácko má poslední dobou značnou kvalitu. Předtím jsme vítězili my, teď vyhrávají zase oni. Na jaře se pokusíme tuto bilanci doma změnit.

Padli jste v lize podruhé za sebou, teď vás navíc čeká doma Sparta a venku Plzeň. Nebojíte se, že se vaše šňůra utkání bez bodu protáhne?

Nesmíme se bát. Uděláme všechno pro to, aby se tak nestalo. Učiníme maximum, abychom byli na Spartu dobře připraveni. Hrát se dá s každým, všechny zápasy začínají za bezbrankového stavu.

Další komplikací zřejmě bude Procházkův trest za vyloučení...

Je to tak, složit hlavně obrannou řadu nebude snadné. Ale varianty, jak to budeme řešit, v hlavě mám.