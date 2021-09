Dva góly v půlminutě, jinak nuda. V souboji nejhorších se body dělily

Bitva o poslední flek mezi Karvinou a Teplicemi neměla vítěze. Slezané sice šli v 54. minutě do vedení zásluhou dorážky Lukáše Čmelíka, ale ani ne o půl minuty později bylo srovnáno, protože se parádně zpoza šestnáctky trefil Daniel Trubač. „Bylo skvělé, že jsme se po tom gólu nesložili a dokázali okamžitě odpovědět. Škoda jen, že jsme nedokázali přidat ještě druhý, protože zejména ve druhém poločase jsme byli lepší,“ vykládal Trubač.

Když už se to hostům zásluhou Laňky povedlo, jejich bouřlivé oslavy v 89. minutě zastavil odmávaný a odpískaný ofsajd střídajícího Peruánce Succara. „Přestože praporek šel nahoru už při střele, přiznávám že se mi ulevilo," svěřoval se domácí Jan Baránek, který znovu zaskočil za na dva zápasy distancovaného trenéra Jozefa Webera.

Více vzrušení souboj týmů ze dna nenabídl. „Máme čtyři body, to není moc. Všichni to cítíme. Musíme se s tím porvat. Hráči si to musí uvědomit a nesmí se na hřišti schovávat. Máme problém s lehkostí v ofenzivě, ve středu máme pohár (doma proti druholigové Chrudimi), který budeme chtít zvládnout a nastartovat se na sérii dalších těžkých utkání. Jiná cesta není," dodal Baránek, který nebyl proti Teplicím spokojený především se hrou středních záložníků Qoseho a Túlia.

Zleva Marco Túlio De Paula Madeiros z Karviné a Denis Laňka z Teplic.

Petr Sznapka, ČTK

I proto Albánce Qoseho v poločase nahradil novic v dresu MFK Bartl. „Trubač s Juklem byli daleko živější než Túlio s Qosem. Herní kvalita z jejich strany chyběla a trpěla tím hra celého mužstva. Proto jsme tam dali Bartla, který sice není s mužstvem dlouho, svou kvalitu ale ukázal a hru oživil," vysvětloval Baránek, jenž se do role hlavního trenéra vrátil po pěti letech. „Kdybychom vyhráli, asi bych si ten záskok užil více. Takto to vyšumí do prázdna," popisoval Baránek, který naposledy v roli hlavního trenéra vedl v roce 2016 ve druhé lize Opavu.

Karviná, která v tomto ročníku Fortuna ligy ještě nevyhrála, zůstává po 8. kole patnáctá, Teplicím, ačkoliv už mají na kontě vítězství, patří místo poslední. „Po třech porážkách máme bod zvenku. Bereme ho a budeme věřit, že to pro nás bude vzpruha," uvedl teplický trenér Radim Kučera.

Podvědomě ale cítil, že z Karviné mohl jeho tým odjíždět bodově bohatší. „Byli jsme většinu utkání kombinačně silnější, ale bylo to jen po šestnáctku. Následné střely nebyly nebezpečné, protože jsme vůbec netrefovali branku. Málo jsme se do vápna tlačili," hledal důvody Kučera.

Zleva Kristi Qose z Karviné, Robert Jukl z Teplic a Eldar Šehič z Karviné.

Petr Sznapka, ČTK

Také Severočechy čeká ve středu utkání 3. kola MOL Cupu. Odehrají ho na hřišti Třince, proto se domů nevracejí. Z Karviné se přesunou do Vendryně, odkud je to do Třince už jen malý kousek. „Nemáme tak široký kádr, hráči si potřebují odpočinout. Proto zůstáváme tady," uvedl Kučera.