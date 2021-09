Penalta mé hráče srazila dolů, i proto tolik chyb, přiznal po debaklu se Slavií trenér Klusáček

Do řeči mu nebylo, protože po derby se Slavií se trenérovi Bohemians Luďku Klusáčkovi těžko skousávalo zklamání z pětigólového debaklu. „Zvlášť když jsme v poločase vedli, zápas měli dobře rozehraný a sahali po vítězství. Na začátku jsme si k němu přivoněli, v závěru už to byla ale exhibice Slavie,“ přiznával s neskrývanou hořkostí.

Pravdou sice je, že na vašem hřišti vyhrála Slavia naposledy na jaře před dvěma lety, ale přesto - to jste si na ni skutečně tak věřili? Opravdu jste pomýšleli, že byste ji mohli obrat o body?

Nehráli jsme sice podle představ, které jsme o utkání měli, chtěli a měli jsme být v ofenzívě aktivnější, přesto jsme chtěli Slavii porazit a ukončit její sérii. O to větší je naše zklamání.

To vás až tolik poznamenala penalta, kterou nakonec posvětil i VAR, že jste po inkasovaném vyrovnávacím gólu ze hřiště úplně odešli?

Prohlížel jsem si celou situaci v telefonu. Záleží na posouzení, hodnotit ji nechci. Klíčový moment to však byl. Kdybychom vedení udrželi v druhé půli delší dobu, Slavii by stál zápas hodně sil a nám by se naopak nabízela příležitost chodit do brejků.

Záhy po klíčovém momentu v podobě penalty ale přišly další...

Dvě naše hrubky po sobě, samozřejmě.

Neměl jste na vyrovnání reagovat okamžitým střídáním?

Chystali jsme ho, ale než proběhlo, prohrávali jsme 1:2. A než jsme upravili náš herní systém, dostali jsme třetí branku.

Hotová smršť. Nejspíš i proto, že vaši svěřenci působili po vyrovnávací brance hodně frustrovaně.

Na některých bylo skutečně vidět, že je penalta a vyrovnání srazilo hodně dolů.

Takže proto chyby, které jste vyráběli a tím Slavii doslova nabízeli, aby spustila gólovou smršť?

Těžko říct, z čeho naše hloupé chyby pramenily, ale i gól z penalty se v nich mohl promítnout. Vždyť dvě branky jsme dostali po autových vhazováních, třetí po rohovém kopu, který gólman vyrazil před sebe. S tak kvalitním soupeřem, jako je Slavie, si ale tolik chyb dovolit nemůžeme.

Vyčítáte Le Giangovi, že balony vyrážel a některé neudržel po soupeřových střelách v rukou?

Góly padají po chybách, hodnocení si však necháme pro sebe.

Nemáte teď obavy, aby pětigólový výprask vaše svěřence nezdeptal a před pohárovým zápasem v Prostějově a ligovým duelem v Ostravě je psychicky nepoznamenal?

Pro hráče jsou takové zápasy jako se Slavií svátkem. Musí se poučit z chyb a prohru hodit za hlavu. S psychikou problémy mít nebudou, protože jsou sami naštvaní, že ztratili dobře rozehraný zápas. I když se Slavií, která má dobré a sebevědomé mužstvo, jež v kritických situacích ukázalo svou kvalitu a vyhrálo zaslouženě.