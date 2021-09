RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Spartě chybí lehkost, Hložek musí rozhodovat. Sáhne Vrba po bývalém slávistovi?

Hodně se mluví o Adamu Hložkovi, jaký to je supertalent. Potenciál má, ale určitě by ho měl v těžkých chvílích ukázat. Zkouší to vzít na sebe, stejně jako další hráči pálí, ale létá to většinou vedle, nebo rány pochytají brankáři. Je to trochu křečovité, vytratila se lehkost. Hložka pochopitelně limitují možnosti. Vepředu už měl jako parťáky Juliše, Pulkraba, Drchala, chybí mu i větší podpora ze stran, stává se, že je na hrotu odříznutý.

Tam vidím obrovský rozdíl mezi Spartou a Slavií, která se dostává do pohody a ofenzivní možnosti trenéra jsou obrovské. Slavia ukázala obrovskou finanční sílu a nejspíš i proto dal Krmenčík přednost sešívanému dresu. Sparta si asi tolik finančně vyskakovat nemůže, nebo ani nechce, a tak trenér Vrba pracuje s tím, co má.

Zleva Tomáš Čvančara z Jablonce a Dávid Hancko ze Sparty.

Michaela Říhová, ČTK

Nesouhlasím s tím, když někdo říká, že řada hráčů na Spartu nemá. Tým jen hledá pohodu. A taky Letenští doplácejí na – skoro už se dá říct tradiční – marodku. To už je evergreen. Ale pozor, problémy řeší i Slavia, podívejte se, jak jsou na tom v klubu se stopery. Situace Sparty je ale složitější. Řeší se otázka levého obránce, kde je alternativou Hancko, jenže toho má trenér Vrba raději ve stoperské dvojici. Na kraji to zkouší Wiesner, hraje přes nohu. Za sebe říkám, že by asi mohla přijít šance pro mladého Gabriela. Je to mladý hráč s obrovským potenciálem, který to má v hlavě srovnané a ví, co chce.

Problémem jsou také absence v záloze. Čekalo se, zda nastoupí po zranění Bořek Dočkal. Ať si kritici říkají, co chtějí, ale právě on dokáže dát hře myšlenku, dá rozdílovou přihrávku a mladí vedle něj mohou růst. Pochopitelně chybí také Láďa Krejčí mladší. To je buldok, který tým vyhecuje, strhne, jde do souboje. Myslím, že všichni na Letné čekají, až bude zpátky. Někdo vyčítá trenéru Vrbovi, že nedostává víc šancí Karabec. Ale on příležitost dostal a nebylo to úplně ideální, naskakuje jako střídající hráč a tahle role je pro něj, myslím, správná.

Sparta nedává tolik gólů, jako by se pod trenérem Vrbou čekalo, třeba v Kodani v Evropské lize to byla sázka na defenzivnější styl hry, kdy bylo cílem získat bod. Hložek už nedal gól sedm zápasů, nepadá to tam ani hráčům ze střední vzdálenosti. Tak mě napadá, jestli by na Letné neměli začít uvažovat, jestli by se jim nakonec nehodil Miňo Stoch, který má kopací techniku vyhlášenou a umí střílet parádní góly. Je volný, trénuje u nás na Motorletu a čeká na nabídky. Myslím, že by leckterému týmu v první lize pomohl. Tak proč ne třeba Spartě?

O Slavii už řeč byla, zvládla derby na Bohemce. Hodně jsem to schytal od slávistů za moje slova o penaltě v její prospěch po faulu na Honzu Bořila, ale kdyby nebyl VAR na stadionu, penalta by se nepískala a tady padal Honza velmi ochotně, za což jsem se do něj opřel. Nepopírám jeho fotbalové kvality a přínos pro tým, ale celá liga ví, že to Bóřa umí a využívá toho, co si budeme povídat. Ale zase je to chytrost hráče. Ovšem musím uznat, že ofenzivní síla Slavie je impozantní a zápas by i tak, myslím, zvládla, jelikož trenér Trpišovský má opravdu na hřišti i na lavičce neskutečnou sílu, což dokázala Slavie i proti Unionu Berlín.

Ale vzpomeňme si i na minulé kolo, kdy se pro změnu penalta proti Slavii nepískala a ani nebyla kontrolována videem. I proto se kritika snáší na hlavu rozhodčích, tady je otázka, jestli to zvládají a jsou schopni ligové zápasy rozhodovat. Je jasné, že se ti noví musejí takzvaně vypískat, ale přál bych si, aby po zápase prostě přišli verdikt vysvětlit. Můžete s jejich názorem pak třeba nesouhlasit, ale bylo by to transparentní a člověk by hned věděl, jak to sudí myslel. Třeba by se přišlo na to, že sudí udělal chybu, ale tu udělají i hráči. Nikdo přece není neomylný.

Hodně nastartovaná je po výhře nad Spartou Plzeň, otočila zápas s Českými Budějovicemi, tradičně zvítězila 2:1 a ukázala, že umí hrát fotbal. V očích některých fanoušků byla podceňovaná, ale já bych řekl, že se nějak srovnala s koncem v Evropě a v boji o titul se s ní dál musí počítat.

Důležitou výhru si připsal i Liberec, vítězství nad silnou Boleslaví pro něj bude určitě vzpruhou a jsem zvědavý, jak na to naváže. Oba derby zápasy skončily vítězstvím domácích, i když Slovácku dost pomohlo brzké vyloučení Vency Procházky, a tým z Uherského Hradiště má takovou kvalitu, aby si s ní dokázal poradit a opět pokukuje zaslouženě po čelních příčkách.

Radost jsem měl i z výhry Hradce nad Pardubicemi. Východočeské derby se v první lize hrálo po 61 letech a ještě k tomu v Mladé Boleslavi. Hradec jen dokazuje, co jsem říkal, že je zajímavým týmem a pod trenérem Koubkem předvádí velmi dobré výkony a jako nováček se může stát pomyslnou štikou ligy, jako loni jejich rival nejen z pátečního derby. Pokud oba týmy dostaví své stadiony, myslím, že jejich vzájemné zápasy se mohou stát ozdobou ligy...